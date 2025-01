La destra europea sta usando Trump per giustificare l’aumento delle spese militari

Era il primo anniversario della rivoluzione portoghese. Il fascismo era stato rovesciato, i festeggiamenti si erano placati e le prime elezioni libere erano terminate. Mi stavo godendo una tranquilla birra lungo la costa di Lisbona quando un treno locale si fermò ed emerse un gruppo di giovani armati di manifesti, pasta e pennelli.

Di Nick Wright – Morning Star

I loro manifesti dai colori vivaci recavano gli slogan di un gruppo apparentemente rivoluzionario chiamato Movimento per la ricostituzione del Partito Proletario (MRPP). La risposta immediata e quasi automatica della popolazione locale è stata quella di scacciare questi giovani privilegiati.

Il fronte studentesco di questa formazione finto-maoista era il luogo di ritrovo della gioventù borghese, il cui astio nei confronti dei comunisti portoghesi era sia performativo che ben finanziato. Divennero famosi per i loro murales r-r-rivoluzionari con lo slogan: “Morte a Cunhal”.

Alvaro Cunhal è stato l’eroico leader del Partito Comunista Portoghese, a lungo imprigionato dal regime fascista e liberato con un’audace operazione che ha assicurato l’evasione dalla famigerata prigione di Peniche di lui e di altri membri del Comitato Centrale del PCP imprigionati. Tornato dall’esilio, divenne ministro del governo di transizione.

Forse uno dei pensatori strategici della performance post-rivoluzionaria del MRPP è stato Frank Carlucci. Era un ufficiale dei servizi esteri il cui precedente incarico lo aveva portato in Congo nell’anno in cui la CIA aveva fatto uccidere Patrice Lumumba. Il suo periodo come ambasciatore degli Stati Uniti in Portogallo è terminato quando è passato alla Central Intelligence Agency come vice direttore.

Il leader degli studenti di legge del MRPP era José Manuel Durão Barroso, che abbandonò rapidamente la retorica rivoluzionaria e intraprese una carriera politica che lo portò dalla destra parlamentare portoghese a diventare primo ministro e, nel 2004, presidente della Commissione europea.

Quanto Barroso si sia dimostrato coerente nella difesa dell’unità transatlantica da Guerra Fredda tra i circoli dirigenti di Stati Uniti ed Europa è stato dimostrato quando ha dichiarato al quotidiano Expresso di essersi unito al MRPP come il modo migliore per diminuire l’influenza del Partito Comunista Portoghese.

In questo sforzo, un diluvio di dollari è arrivato in Portogallo – attraverso i socialdemocratici tedeschi – per finanziare il Partito Socialista Portoghese e separatamente il MRPP, che non si è mai scrollato di dosso l’accusa di aver preso soldi dagli Stati Uniti.

Mezzo secolo dopo, Barroso si propone come sostenitore del riarmo dell’UE e di una nuova unità contro la minaccia percepita dalla rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

Come spesso accade, le dure verità sono avvolte nel linguaggio della mistificazione. In un recente intervento alla Chatham House, Barroso ha sostenuto che l’Europa deve sostenere l’Ucraina.

Ma ha poi affermato che: “L’adesione alla NATO è ora di fatto impossibile e l’adesione all’UE lontana e problematica. Se Trump non riesce a trovare un accordo [con Putin] e ritira il sostegno all’Ucraina, allora Gran Bretagna, Francia e Germania non saranno in grado di offrire garanzie di sicurezza credibili”.

Barroso sottolinea che il passaggio dell’Unione Europea a una postura militare “non è stato pienamente riconosciuto dall’opinione pubblica”. Dal momento che il blocco ha accumulato 800 miliardi di sterline (1.000 miliardi di dollari) di debiti durante la pandemia, la possibilità di contrarre prestiti congiunti per la difesa è ora sul tavolo”.

Barroso sta dando voce al crescente consenso tra i leader borghesi dei principali Stati dell’UE sul fatto che devono assicurare agli Stati Uniti la disponibilità ad aumentare la spesa per la difesa, anche se ciò comporta l’assunzione di obblighi di debito che rimangono un tabù se mobilitati per altri settori della spesa pubblica – soprattutto sanità, istruzione, assistenza sociale e salario sociale.

Sta emergendo come portavoce di quella tendenza della politica europea che afferma la necessità per l’UE (più la Gran Bretagna) di recuperare la propria posizione nella competizione economica tra “Stati Uniti, Cina e altri”.

A questo proposito, sostiene con forza l’ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, incaricato di preparare una strategia per il recupero della competitività dell’UE che, per inciso, aggiungerebbe altri mille miliardi di dollari di debito, ovvero fino al 5% del PIL.

In questo intervento a Chatham House, Barroso traccia l’architettura dell’Unione europea.

Il punto di partenza è una nuova economia di guerra, il cui primo elemento è l’impegno a un assetto bellico permanente nel confronto con la Russia. Le continuità tra l’approccio del Primo Ministro britannico Keir Starmer, del Segretario alla Difesa John Healey e di Barroso sono evidenti.

Egli sostiene che “un tempo si pensava – soprattutto da parte della Gran Bretagna – che una politica di difesa europea avrebbe minacciato la NATO. Non è più così. Si stanno creando le condizioni per sviluppare una politica di difesa comune che possa diventare il pilastro europeo dell’alleanza transatlantica”.

Naturalmente, i membri dell’UE non sono affatto unanimi sull’opportunità e la fattibilità di un confronto permanente con la Russia. La risposta di Barroso a questa domanda è che: “Sebbene esista un’asimmetria di interessi tra gli Stati membri dell’UE su questi temi, la realtà è che esiste una massa critica per progredire verso una difesa europea più forte”.

Su questo si appalesa il ripudio dell’idea sempre più ridondante che la politica dell’UE proceda solo sulla base del consenso e dell’accordo. È un’altra breccia nell’illusione che l’adesione all’UE comporti solo una marginale cessione di sovranità.

Barroso vede nell’abbandono da parte del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni del suo precedente ed elettoralmente vantaggioso euroscetticismo la sensazione che un nuovo consenso di destra possa essere costruito per fornire una barriera alla crescita di un populismo di destra che si adatta in modo scomodo all’atlantismo.

E c’è un chiaro riconoscimento del fatto che “la capacità di Trump di parlare alle preoccupazioni genuine dei cittadini statunitensi, in particolare su questioni legate al potere d’acquisto delle famiglie a medio e basso reddito e su questioni di sicurezza pubblica, aumento della criminalità e immigrazione clandestina” ha un’eco nella politica europea, non contrastata efficacemente dai partiti del consenso UE.

Ciò che emerge dalle polemiche di Barroso è una profonda ansia per la fattibilità del progetto politico a cui ha dedicato la sua politica: Un’alleanza atlantica in cui esiste una simmetria più o meno perfetta tra gli interessi della classe dirigente statunitense e le élite dirigenti dei principali Stati europei è minacciata dalla crisi generalizzata del capitalismo globale del XXI secolo.

Dietro l’entusiasmo di maniera per un atlantismo rafforzato si nasconde l’ansia che il perseguimento degli interessi nazionali statunitensi, o più propriamente degli interessi delle sezioni concorrenti del capitale monopolistico americano, possa tradursi in una sfida economica a un’economia europea già in crisi.

È chiaro che l’attuale amministrazione del Partito Laburista a Londra vede il suo ruolo nel riaffermare il ruolo della Gran Bretagna come interlocutore chiave nelle mutate relazioni tra Stati Uniti ed Europa.

Dal loro punto di vista, in quanto persone attualmente incaricate dalla nostra classe dirigente, la responsabilità di agire come guardiani della stabilità e della redditività capitalistica comporta una ricalibrazione delle relazioni della Gran Bretagna sia con gli Stati Uniti che con l’Unione Europea.

E possiamo essere certi che nessuna di queste questioni sarà risolta a vantaggio dei lavoratori. Si tratta di una crisi capitalistica del XXI secolo, sia economica che politica.