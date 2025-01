Cisgiordania sull’orlo del baratro: Israele e l’Autorità Palestinese tentano di stroncare la resistenza

I funzionari israeliani hanno minacciato di trasformare la Cisgiordania occupata in un’altra Gaza, mentre la prima settimana del 2025 ha segnato un’escalation di operazioni di resistenza in rappresaglia ai continui crimini israeliani contro i palestinesi.

Di Aseel Saleh – Peoples Dispatch

Almeno tre coloni israeliani sono stati uccisi e diversi altri feriti in un attacco a fuoco vicino all’insediamento illegale di Kedumim, nei pressi del villaggio di Al-Funduq, nel nord della Cisgiordania occupata, lunedì 6 gennaio.

Secondo quanto riferito, l’attacco è stato condotto da tre resistenti palestinesi, che hanno aperto il fuoco contro un autobus e due auto che viaggiavano su un’autostrada vicino all’insediamento. Le Forze di occupazione israeliane (IOF) hanno dispiegato un gran numero di uomini sul luogo dell’attacco, dopo che i combattenti sono riusciti a fuggire illesi. Ulteriori rinforzi militari sono stati inviati anche ad Al-Funduq, dove hanno cercato prove, compresi i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza nel villaggio e anche nei villaggi vicini.

Domenica 5 gennaio, una ragazza palestinese ha tentato di compiere un attacco a coltellate contro alcuni coloni israeliani illegali, entrati nella città di Deir Qaddis, a ovest di Ramallah, nella Cisgiordania centrale occupata. Sebbene alcuni media abbiano riferito che una donna israeliana è stata ferita nell’attacco, i media israeliani hanno successivamente negato il ferimento di qualsiasi colono.

Le IOF e la polizia israeliana hanno circondato il villaggio dopo il tentato attacco, alla ricerca del sospetto. Lunedì, i media hanno riportato che le forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese hanno consegnato il sospetto alle autorità di occupazione israeliane. Tuttavia, il padre della sospettata è apparso in un’intervista pubblicata online poche ore dopo, smentendo l’affermazione e affermando di aver consegnato la figlia alle autorità israeliane da solo.

Mercoledì 1 gennaio, un soldato israeliano è stato ferito quando un uomo palestinese ha cercato di colpire diversi soldati con la sua auto vicino al villaggio di Deir Qaddis, prima di essere colpito dalle IOF, riportando ferite critiche.

La Cisgiordania è a un punto di svolta

I tre attacchi sono avvenuti nel giro di pochi giorni, il che segna una grave escalation in Cisgiordania in una fase molto delicata e cruciale della lotta palestinese contro Israele. Nessun gruppo o movimento di resistenza ha dichiarato la propria responsabilità per nessuno dei tre attacchi avvenuti nel corso della prima settimana del 2025.

Questo potrebbe a sua volta far presagire la possibilità che le operazioni siano state condotte da singoli individui, che non hanno affiliazioni con alcun gruppo o movimento, rappresentando una vera e propria minaccia per le campagne militari in corso condotte sia dall’IOF che dalle forze di sicurezza dell’AP in Cisgiordania. La repressione in corso mira a schiacciare i gruppi di resistenza armata nei territori occupati, ma se più operazioni vengono condotte individualmente, significherebbe che la situazione sta uscendo dal controllo delle IOF e dell’AP.

Parlando con Peoples Dispatch, il combattente per la libertà ed ex prigioniero nelle carceri israeliane, Omar Assaf, ha condiviso i suoi pensieri sulle recenti operazioni di resistenza. Assaf ha commentato che “queste operazioni sono avvenute nel contesto di una reazione naturale all’aggressione genocida di Israele sulla Striscia di Gaza, durata 15 mesi. Rappresentano anche un’autodifesa, di fronte ai progetti del Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, del Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir e del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Questi progetti includono l’espansione degli insediamenti, la confisca delle terre palestinesi, la profanazione dei luoghi santi, oltre all’attuazione del cosiddetto “Piano decisivo” per risolvere il conflitto, con l’acquisizione di ampie zone della Cisgiordania, l’arresto dei palestinesi da parte dei soldati dell’IOF e la loro esposizione ai violenti attacchi dei coloni israeliani”.

D’altra parte, Assaf considera queste operazioni “un messaggio all’Autorità Palestinese e alle sue forze di sicurezza, che dice loro che non importa quanto si intensifichi la loro campagna nel campo profughi di Jenin, essa non farà mai deviare i combattenti della resistenza dal percorso di resistenza all’occupazione e di difesa dei loro diritti. In questo modo, i combattenti della resistenza aggraverebbero ulteriormente l’imbarazzo e l’isolamento dell’Autorità Palestinese”.

La resistenza è inevitabile, dicono i movimenti palestinesi

I movimenti palestinesi, tra cui il Movimento di resistenza islamica (Hamas), il Movimento del Jihad islamico e il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (PFLP), hanno elogiato le recenti operazioni di resistenza in Cisgiordania.

Hamas ha salutato l’operazione vicino al villaggio di Al-Funduq in una dichiarazione in cui afferma che è stata condotta “in risposta ai crimini in corso e alla guerra di genocidio commessa da Israele contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza e ai piani di sfollamento in Cisgiordania”.

“L’operazione di tiro a est di Qalqilya conferma che la resistenza in Cisgiordania continuerà nonostante il terrorismo dell’occupazione e le severe misure di sicurezza”, ha dichiarato Hamas. Hamas ha anche invitato a “intensificare la resistenza e a intensificare gli scontri e le operazioni dolorose in tutte le regioni per privare l’occupante e i suoi coloni della sicurezza e per ostacolare i suoi piani maligni di annessione e di sfollamento”.

Da parte sua, il portavoce dell’ala militare delle Brigate Al-Qassam di Hamas, Abu Obaida, ha dichiarato in una dichiarazione sul suo canale ufficiale di Telegram: “Ancora una volta, gli eroi resistenti della Cisgiordania dimostrano di essere al centro dell’operazione Al-Aqsa Flood. Tutti i tentativi dell’occupazione e dei suoi alleati di spezzare il loro spirito o di dissuaderli dal sostenere Gaza sono destinati a fallire”.

“Il nemico deve capire che finché continuerà i suoi massacri e le sue aggressioni a Gaza e in Cisgiordania, pagherà un prezzo pesante nel sangue dei suoi soldati e dei suoi coloni. La vera sicurezza rimarrà fuori portata finché non sarà assicurata al popolo palestinese”, ha aggiunto Abu Obaida.

Il Jihad islamico ha dichiarato che “la continuazione delle operazioni eroiche condotte dai palestinesi, conferma che il popolo palestinese non abbandonerà mai la propria terra e che è determinato ad espellere l’occupazione da essa”. Il movimento ha aggiunto che l’operazione trasmette un messaggio ai leader dell’entità sionista: “Tutti i loro crimini e il loro terrorismo non faranno altro che rafforzare la nostra insistenza nel continuare a resistere”.

Il PFLP ha affermato che “l’operazione è stata condotta al momento e nel luogo giusto per lanciare un forte messaggio all’occupazione israeliana: la resistenza è ancora presente in Cisgiordania ed è pienamente preparata a infliggere colpi qualitativi e improvvisi ai soldati delle IOF e ai coloni in qualsiasi momento”.

“Questa eroica operazione conferma che ogni angolo del territorio occupato della Cisgiordania è un campo aperto per gli eroi della resistenza“, ha aggiunto il PFLP, sottolineando che tutti i tentativi di Israele o di altri attori di sradicare la resistenza o la volontà dei suoi combattenti attraverso assassinii, bersagli, assedi e restrizioni saranno vanificati”.

I funzionari israeliani vogliono trasformare la Cisgiordania in Gaza

Nel frattempo, i funzionari israeliani hanno risposto alle operazioni minacciando di intensificare la violenza in Cisgiordania e di trasformarla in un’altra Gaza. “Al-Funduk, Nablus e Jenin devono assomigliare a Jabalia”, ha dichiarato Smotritch in un comunicato. “Coloro che confidano che l’Autorità Palestinese mantenga la sicurezza dei cittadini israeliani si svegliano in una mattina in cui i terroristi tornano a massacrare i residenti ebrei”, ha aggiunto.

Riferendosi agli attentatori che hanno compiuto la stessa operazione, l’ufficio di Netanyahu ha dichiarato in un comunicato di lunedì che il Primo Ministro israeliano ha approvato operazioni militari “per arrestare i terroristi e consegnarli alla giustizia, nonché una serie di azioni offensive e difensive aggiuntive in Giudea e Samaria”.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all’IOF di “agire con forza contro ogni luogo in cui si trovano i passi degli assassini. Non accetteremo una realtà gazana in Giudea e Samaria, e chiunque segua il percorso di Hamas a Gaza e permetta e sponsorizzi l’omicidio e il danneggiamento degli ebrei pagherà un prezzo pesante”.