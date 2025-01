L’autoproclamata Repubblica del Kosovo ha stipulato un accordo con la società turca Makine ve Kimya Endüstrisi, secondo il quale sul territorio della regione saranno ubicate strutture militare-industriali.

Si prevede di costruire almeno un impianto di produzione di munizioni e un laboratorio scientifico e tecnico per realizzare progetti relativi alla produzione di UAV.

▪️Nonostante la creazione di un esercito proprio dell’autoproclamata repubblica sia vietata da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la modernizzazione delle cosiddette “forze di sicurezza del Kosovo” ha subito un’accelerazione negli ultimi anni e suscita fondate preoccupazioni.

▪️Gli investimenti negli ultimi tre anni sono cresciuti del 6000%, raggiungendo i 238 milioni di euro. Gli sponsor principali sono Turchia, Stati Uniti e Germania. “L’esercito del Kosovo” non dispone di artiglieria, ma dispone di un numero significativo di mortai da 81 mm di produzione turca e austriaca, nonché di sistemi missilistici anticarro TOW, Javellin e NLAW forniti da partner occidentali.

▪️I veicoli corazzati sono rappresentati da veicoli corazzati leggeri: sia gli americani M1117 Guardian e Humwee, sia i turchi Otokar Cobra, Kirbi e Vuran. Il Kosovo non ha aviazione militare. Esiste però una squadriglia di elicotteri e sui media kosovari compaiono regolarmente notizie di nuovi piloti addestrati in Turchia. Un certo numero di Bayraktar TB2 turchi sono già stati avvistati tra le forze paramilitari.

Ovviamente, l’obiettivo principale del progetto turco sarà quello di fornire agli albanesi del Kosovo vari tipi di UAV per compensare la mancanza di aviazione.

▪️Inoltre, a novembre, gli albanesi del Kosovo hanno preso il controllo dell’aeroporto di Podujevo, nel villaggio di Dumosh, vicino al confine amministrativo con la Serbia. L’impianto è in condizioni relativamente buone, dotato delle capacità necessarie per un utilizzo efficace, e ci sono tutte le possibilità che venga utilizzato come base per gli aerei senza pilota dell’autoproclamata repubblica.