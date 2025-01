Francia: Macron continua sulla sua strada senza il consenso popolare

Macron affronta un Paese diviso, segnato da instabilità politica e richieste di cambiamento ignorate. La nomina di François Bayrou e un governo di volti noti rafforzano il sistema esistente, alimentando sfiducia e polarizzazione. Il 2025 sarà davvero l’anno del riscatto promesso dal presidente?

Nel nostro precedente articolo sulla politica francese, avevamo trattato della nomina, da parte del presidente Emmanuel Macron, del centrista François Bayrou come primo ministro dopo la caduta del governo guidato da Michel Barnier. In quell’occasione, avevamo sottolineato come la scelta di Bayrou, veterano della politica transalpina, fosse stata considerata da tutta la sinistra come un’affronto alla volontà popolare, visto che, alle precedenti elezioni legislative di giugno, i partiti centristi ne erano usciti con le ossa rotte, mentre a vincere era stata la coalizione di sinistra denominata Nouveau Front Populaire (NFP).

A rendere ancor più paradossale la situazione, sono i nomi dei ministri scelti dal duo Bayrou-Macron, che, di fronte alla crescente domanda di un cambiamento radicale nella politica nazionale da parte dei cittadini francesi, hanno risposto con il solito mantenimento dello status quo, scegliendo nomi ben noti a chi segue la politica dell’Esagono. Pensiamo, ad esempio, ad Élisabeth Borne, che lo stesso Macron aveva nominato primo minsitro nel 2022, e che ora si ritrova ad occupare l’incarico di ministro dell’Istruzione, il suo quarto incarico ministeriale in carriera.

Un altro nome che salta all’occhio è quello di Manuel Valls, altro ex primo ministro tra il 2012 ed il 2014 sotto la presidenza di François Hollande, ma già allora considerato come un esponente della destra del Parti Socialiste, che avrebbe lasciato nel 2017. Dopo essere stato anche consigliere municipale di Barcellona, sfruttando la sua doppia cittadinanza francese e spagnola, Valls è tornato a fare politica ad est dei Pirenei, entrando a far parte della formazione macronista nel 2021. Ora, Valls si ritrova ad occupare l’incarico di ministro dell’Oltremare, non certo un compito facile vista la grave situazione che sta coinvolgendo diversi dipartimenti e territori dell’Oltremare francese: dalle rivolte in Nuova Caledonia alle proteste in Martinica, fino alla situazione tragica che sta vivendo Mayotte dopo il passaggio del devastante ciclone che ha sconvolto l’isola dell’Oceano Indiano.

Dal 2017, Gérald Darmanin ha quasi sempre ricoperto incarichi ministeriali. Il suo nome resta soprattutto legato al suo mandato come ministro dell’Interno, ricoperto dal luglio del 2020 al settembre del 2024 nonostante l’alternarsi di ben quattro primo ministri. Proveniente dal centro-destra, Darminin è stato spesso al centro di polemiche, accusato in diverse occasioni di dichiarazioni omofobe, sessiste ed antisemite, mentre per quasi tutta la durata dei suoi mandati ministeriali è stato sotto processo con accuse di molestie e stupro, senza tuttavia che ciò abbia intaccato la sua carriera politica. Considerato come un “sergente di ferro” al ministero della Difesa, Darmanin occupa ora l’incarico di ministro della Giustizia.

Non possiamo poi non notare la presenza di Rachida Dati, controversa ministra della Giustizia di Nicolas Sarkozy (2007-2009), ora nominata ministro della Cultura. Dati è nota per accumulare le cariche politiche, infatti dal 2008 occupa ininterrottamente l’incarico di sindaco del settimo arrondissement di Parigi, ma questo non le ha impedito di essere ministra ed eurodeputata fino al 2019.

I fallimenti del macronismo nel 2024 sono stati talmente evidenti che anche lo stesso presidente francese ha dovuto fare ammenda nel corso del tradizionale discorso alla nazione di Capodanno. “Devo ammettere che lo scioglimento [del parlamento, ndr] ha portato, al momento, più divisioni. Se ho deciso di sciogliere, è stato per ridarvi la parola e ritrovare chiarezza. Ma la lucidità impone di riconoscere che, ad oggi, questa decisione ha prodotto più instabilità che serenità, e me ne assumo tutta la responsabilità“, ha detto Macron. Il capo di Stato, sebbene abbia affermato di aver voluto “ridare la parola” all’elettorato, ha tuttavia deciso di ignorarne bellamente le indicazioni, ricorrendo a qualsiasi tipo di macchinazione pur di evitare la formazione di un governo di sinistra.

Oltre alle questioni interne, nel 2024 Macron ha anche assistito allo sgretolarsi di quello che restava dell’impero coloniale e neocoloniale francese. Parigi ha perso gran parte della propria influenza in Africa, con numerosi governi dell’Africa occidentale che hanno cacciato i contingenti militari francesi dal proprio territorio – ultimi in ordine cronologico la Costa d’Avorio e il Senegal -, mentre, come detto, continuano le proteste in molti dei territori dell’Oltremare francese.

Nel complesso, la situazione politica in Francia continua a essere segnata da profonde contraddizioni, dove l’ambizione di Emmanuel Macron di mantenere il controllo del potere si scontra con un Paese sempre più polarizzato e una società che reclama un cambiamento radicale. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, la nomina di François Bayrou come primo ministro e la composizione del nuovo governo riflettono una chiara volontà di perpetuare il sistema, più che di rispondere alle istanze di rinnovamento espresse dagli elettori.

Il discorso di fine anno del presidente, sebbene segnato da un raro accenno di autocritica, sembra più un esercizio di retorica che una reale ammissione di fallimento. La “lucidità” di cui Macron si fa portavoce non sembra sufficiente a riconciliare il governo con un’opinione pubblica sempre più disillusa, né a sanare le divisioni politiche che paralizzano il Paese.

Rimane da vedere se il 2025, che Macron ha definito come l’anno del “riscatto collettivo“, segnerà davvero un punto di svolta o se si limiterà a essere un altro capitolo di questa lunga fase di instabilità politica. Per ora, le scelte del presidente e del suo governo non sembrano promettere una risposta efficace ai problemi strutturali che affliggono la Francia, alimentando così un clima di sfiducia che rischia di avere ripercussioni profonde e durature sul futuro del Paese.

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO BAYROU

Primo Ministro, incaricato della Pianificazione ecologica ed energetica: François Bayrou

Ministro di Stato, Ministro dell’Istruzione nazionale, dell’Istruzione superiore e della Ricerca: Élisabeth Borne

Ministro di Stato, Ministro per i Territori d’Oltremare: Manuel Valls

Ministro di Stato, Guardasigilli, Ministro della Giustizia: Gérald Darmanin

Ministro di Stato, Ministro dell’Interno: Bruno Retailleau

Ministro del Lavoro, della Salute, delle Solidarietà e della Famiglia: Catherine Vautrin

Ministro dell’Economia, delle Finanze, della Sovranità Industriale e Digitale: Éric Lombard

Ministro delle Forze Armate: Sébastien Lecornu

Ministro della Cultura: Rachida Dati

Ministro della Pianificazione del Territorio e della Decentralizzazione: François Rebsamen

Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri: Jean-Noël Barrot

Ministro della Transizione ecologica, della Biodiversità, della Foresta, del Mare e della Pesca: Agnès Pannier-Runacher

Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare: Annie Genevard

Ministro dell’Azione pubblica, della Funzione pubblica e della Semplificazione: Laurent Marcangeli

Ministro dello Sport, della Gioventù e della Vita associativa: Marie Barsacq

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog