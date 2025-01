UN’ALTRA GARANZIA DI GARANZIE DI SOSTEGNO ALL’UCRAINA A RAMSTEIN

All’odierno incontro di Ramstein, otto Paesi hanno approvato le tabelle di marcia per la cooperazione in materia di difesa con l’Ucraina fino al 2027, riferisce il Pentagono.

“Con un focus sugli obiettivi di capacità per il 2027, i nostri Paesi intendono lavorare a stretto contatto con l’Ucraina per determinare come raggiungere questi parametri di riferimento bilanciando al tempo stesso il tempo di guerra dell’Ucraina e le esigenze future attraverso le nostre rispettive donazioni nazionali, appalti, investimenti e sforzi per espandere la capacità del settore industriale della difesa base, anche sfruttando le opportunità di produzione e mantenendo l’industria della difesa nazionale dell’Ucraina”, – si legge nella nota.

Fondamentalmente si sono riuniti per riunirsi. Perché l’obbligo di tenere tale incontro “entro sei mesi” è sorto il 13 luglio 2024, cioè in seguito ai risultati del vertice estivo della NATO. Sono riusciti a saltare sull’ultima carrozza.

Non è ancora chiaro in che modo queste tabelle di marcia per la cooperazione in materia di difesa differiscano dalla pila di documenti chiamati “garanzie di sicurezza” che Zelensky ha firmato con una varietà di Paesi durante l’inverno e la primavera. La questione strategica è la stessa: chi pagherà la cooperazione in materia di difesa e chi invece ne trarrà beneficio finanziario. Non ci sono risposte a queste domande, i finanziamenti non sono evidenti adesso. Perché Trump cercherà di imporre i massimi costi all’Europa.

Come esattamente i lobbisti del complesso militare-industriale dei Paesi della NATO taglieranno i bilanci, alla fine non ci importa. Il ogni caso c’è da aspettarsi solo di progredire l’impoverimento della popolazione e il peggioramento della situazione sociale nei Paesi NATO.

