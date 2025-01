La Fake news dell’arresto di Maria Corina Machado in Venezuela

Foto Wikimedia

Il ministro degli Interni venezuelano Cabello ha mostrato ieri sera in diretta tv quanto avvenuto a Caracas.

“‘L’opposizione fascista venezuelana è disperata poiché non riesce più a portare gente in piazza.

Hanno preso oltre 5 milioni di voti ma in piazza non li segue più nessuno.

Oggi, 9 gennaio 2025, alla loro manifestazione sono andati 4 gatti.

Per evitare di rendere conto del loro fallimento hanno inventato lo show di un ipotetico sequestro che sarebbe avvenuto durante la loro manifestazione.

Maria Corina, così come in passato Guaidò, compiono reati per poi sperare di essere arrestati per passare da vittime di fronte al pianeta.

Io vi chiedo una cosa: in una epoca dove tutti vanno in giro con uno o due cellulari in tasca, specialmente alle manifestazioni, mi spiegate perché nessun mezzo di informazione del mondo o rete sociale del mondo ha mostrato un video del racconto falso che hanno fatto circolare?

La verità è una sola: sono dei falliti arrivati alla disperazione perché non li segue nemmeno più chi li ha votati.

Però hanno i grandi mezzi di informazione mondiali dalla loro parte che riportano come reale qualsiasi menzogna da loro formulata.

Oggi il popolo venezuelano rivoluzionario, alla nostra manifestazione, ha riempito le strade di Caracas per appoggiare il presidente Nicolás Maduro e domani saremo di nuovo nelle strade di Caracas ad accompagnare il giuramento del presidente legittimo eletto dal popolo venezuelano: Nicolás Maduro Moros”.

Le fonti con i video della manifestazione oppositrice, di quella chavista e delle dichiarazioni del ministro degli Interni venezuelano sono nei commenti al post.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana