Foto Wikimedia

Lunedì scorso, il Jerusalem Post, citando un rapporto del Comitato Nagel sul bilancio della difesa e sulla strategia di sicurezza di Israele, ha avvertito che Tel Aviv deve prepararsi ad un possibile conflitto militare con la Turchia.

La causa delle ostilità sarebbero le “ambizioni” di Ankara di ” ripristinare l’influenza che aveva in epoca ottomana”, causando così forti tensioni con Tel Aviv, secondo l’organismo governativo israeliano.

Inoltre, si avverte che la Turchia potrebbe creare alleanze con le “fazioni siriane”, che con il sostegno di Ankara sarebbero in grado di aumentare l’instabilità nella regione.

Secondo il Comitato, “la minaccia proveniente dalla Siria potrebbe evolversi in qualcosa di ancora più pericoloso della minaccia iraniana.”

A tal proposito, il Nagel ha proposto di aumentare il bilancio della difesa fino a 4,1 miliardi di dollari all’anno nei prossimi cinque anni.

“Stiamo assistendo a cambiamenti fondamentali in Medio Oriente. L’Iran è stato a lungo la nostra più grande minaccia, ma nuove forze stanno entrando in scena e dobbiamo essere preparati all’inaspettato. Questo rapporto ci fornisce una tabella di marcia per garantire il futuro di Israele”, ha affermato Netanyahu commentando il resoconto del Nagel

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-the_jerusalem_post_israele_dovrebbe_prepararsi_a_una_possibile_guerra_con_la_turchia/82_58536/#google_vignette