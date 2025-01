Xi Jinping mobilita il Partito Comunista per i soccorsi alle vittime del terremoto in Tibet

Il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito la Regione Autonoma dello Xizang ha causato gravi danni e vittime. Il Presidente Xi Jinping guida i soccorsi, mentre comunità locali e internazionali si mobilitano per sostenere i sopravvissuti e ricostruire l’area colpita.

Xi Jinping, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), ha presieduto giovedì una riunione della leadership del PCC per esaminare e organizzare i soccorsi a seguito di un terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito la Regione Autonoma dello Xizang all’inizio di questa settimana.

La riunione del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC ha sottolineato che i soccorsi si trovano ancora in una fase critica e che non deve esserci alcun rallentamento nel lavoro di emergenza. Gli sforzi devono essere indirizzati verso una vittoria decisiva in questa difficile battaglia contro il disastro, secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua.

Leader stranieri e capi di organizzazioni internazionali hanno inviato messaggi di condoglianze al Presidente Xi o espresso le loro sincere simpatie in altri modi dopo il forte terremoto che martedì ha colpito la contea di Dingri.

I leader stranieri hanno anche elogiato le rapide e decisive operazioni di soccorso intraprese dal governo cinese, esprimendo fiducia che, sotto la forte guida del Partito Comunista Cinese, le popolazioni delle aree colpite supereranno la crisi e ricostruiranno le loro case, secondo quanto riportato dalla CCTV News.

Alle ore 6:00 di giovedì, il terremoto aveva causato 126 vittime e danneggiato 27.248 abitazioni, con il crollo di 3.612 edifici. Circa 61.500 persone sono state colpite in vari modi, secondo una conferenza stampa sui soccorsi per il terremoto tenutasi giovedì pomeriggio nella contea di Dingri.

La prima fase di ricerca e soccorso a tappeto è stata completata e sono state adottate misure efficaci per creare 224 siti di ricollocamento. Questi interventi garantiscono alle comunità colpite accesso a vestiti caldi, pasti caldi, acqua pulita e alloggi sicuri e riscaldati, permettendo loro di affrontare l’inverno in sicurezza, ha dichiarato Hao Tao, vicedirettore del dipartimento regionale di gestione delle emergenze, durante la conferenza stampa.

Durante la stessa, Kelsang Yudron, vice segretario del gruppo dirigente del Partito e direttore della Commissione Sanitaria della Regione Autonoma del Tibet, ha comunicato che, alle ore 9:00 di giovedì, un totale di 337 persone erano state curate per ferite, con 246 già dimesse dopo il trattamento.

Attualmente, 91 persone stanno ancora ricevendo cure ospedaliere, di cui 72 con ferite lievi e 19 con ferite gravi. La risposta medica sta passando dalla fase di trattamento d’emergenza a una cura standardizzata, ha aggiunto Kelsang.

La notte del terremoto, una donna incinta del villaggio di Zacun, vicino all’epicentro nella contea di Dingri, è stata trasferita all’Ospedale Popolare di Xigaze per partorire. Grazie agli sforzi del personale medico, il bambino è nato alle 7:40 di mercoledì, diventando il primo neonato nell’area colpita dal sisma. Questo evento offre un barlume di speranza e un senso di futuro, secondo quanto riportato durante la conferenza stampa.

I soccorsi continuano

Giovedì, terzo giorno dopo il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito la contea di Dingri, i giornalisti del Global Times hanno osservato che le operazioni di soccorso proseguono in modo efficiente e sistematico in numerosi siti di ricollocamento della contea. Accanto a ogni tenda blu utilizzata per i soccorsi, residenti locali e squadre di emergenza scaricavano e distribuivano forniture di aiuto. Volontari arrivati durante la notte fornivano pasti caldi alle persone colpite, mentre le squadre di soccorso si occupavano dei bambini coinvolti nel disastro.

Attualmente, sono stati istituiti 224 siti di ricollocamento, che hanno accolto inizialmente 47.500 persone, garantendo i loro bisogni di base. Sono state installate 12.730 tende e consegnati oltre 612.000 articoli di emergenza, tra cui tende di cotone, letti pieghevoli, coperte, stufe, cibo e medicine, secondo quanto riportato in conferenza stampa.

Le forniture donate da persone di ogni estrazione sociale continuano ad arrivare nelle aree colpite, tra cui noodles istantanei, tende e coperte, tutti beni disponibili e sufficienti, ha dichiarato giovedì al Global Times Lhapa Tsering, responsabile della squadra per la gestione delle forniture nella contea di Dingri, aggiungendo che la distribuzione delle forniture è in corso.

Le autorità locali hanno anche catalogato le forniture, dando priorità ai bisogni di gruppi chiave come anziani e bambini. La prossima priorità sarà la costruzione di case prefabbricate per fornire alloggi a lungo termine alle persone nelle aree colpite, che attualmente rappresenta la preoccupazione più urgente, secondo Lhapa.

Raggiungendo il villaggio di Gurong, nella township di Changsuo – l’area più gravemente colpita dal terremoto – giovedì, i giornalisti del Global Times hanno appreso che i beni di prima necessità per le persone colpite erano stati completamente forniti. Attualmente, l’area colpita dal disastro sta accelerando la costruzione di case prefabbricate con funzioni di isolamento termico per garantire che i residenti sfollati possano trasferirsi in alloggi meglio isolati il prima possibile.

Le aree colpite si trovano a un’altitudine media di oltre 4.500 metri, con temperature notturne che scendono intorno a -20 °C. Se soffiano venti forti, mantenere il calore diventa ancora più difficile. È urgentemente necessario costruire alloggi temporanei con migliore isolamento per migliorare la capacità dei residenti di resistere al freddo, ha dichiarato una persona coinvolta nei soccorsi al Global Times.

“Dormendo nelle tende di notte, anche con tre strati di coperte e due cappotti di cotone spessi, le persone non osano girarsi. Se lo fanno, l’aria fredda entra nel letto“, ha detto questa persona.

Trenta set di case prefabbricate donate e costruite dalla Xizang Company affiliata al China Water Resources and Hydropower Third Engineering Bureau Co., Ltd. sono stati sostanzialmente completati nel villaggio di Gurong e l’installazione delle strutture idriche ed elettriche è attualmente in corso.

Attualmente, diversi villaggi nelle aree colpite stanno accelerando la costruzione di case prefabbricate. Nel villaggio di Senga, nella township di Changsuo, l’installazione di 30 case-container isolate è stata completata. Forniture per il riscaldamento sono state distribuite ai residenti, garantendo loro di rimanere al caldo durante l’inverno, ha appreso il Global Times.

Indagini preliminari hanno mostrato che il terremoto ha causato il crollo di 3.612 abitazioni. Durante la conferenza stampa di giovedì, Li Xiuwu, capo del dipartimento regionale per lo sviluppo abitativo e urbano-rurale, ha menzionato tre ragioni per i gravi danni agli edifici: magnitudo e intensità elevate del terremoto, epicentro poco profondo con forte potere distruttivo, e vicinanza dell’epicentro a città e villaggi.

Il dipartimento regionale per lo sviluppo abitativo e urbano-rurale sta mobilitando personale tecnico nelle aree colpite per condurre un’ispezione approfondita degli edifici danneggiati, affrontare rapidamente i pericoli potenziali e svolgere valutazioni dei danni, ha affermato Li.

Tra le persone colpite dal terremoto ci sono anche molti adolescenti e bambini. Fornire supporto psicologico per alleviare i traumi post-terremoto è diventato un obiettivo chiave degli sforzi di soccorso. Durante una visita al villaggio di Tangren, nella township di Cuoguo, che ha subito danni significativi, i giornalisti del Global Times hanno scoperto che erano in corso sforzi di soccorso completi, con assistenti sociali giunti tempestivamente nell’area colpita per fornire consulenza psicologica agli adolescenti e ai bambini colpiti.

Oltre al supporto psicologico, le squadre di soccorso stanno offrendo cure ai bambini nelle aree colpite. Oltre ai beni di prima necessità, articoli come latte in polvere e pannolini continuano a essere inviati nella regione.

Un membro della squadra di soccorso del bureau di pubblica sicurezza della contea di Gyangze, nella città di Xigaze, ha detto al Global Times che durante il processo di soccorso hanno anche osservato che il villaggio di Tangren affronta particolari sfide, poiché molti bambini piccoli vengono cresciuti da parenti anziani mentre i genitori lavorano altrove.

Per soddisfare le loro esigenze, forniture essenziali come latte in polvere e pannolini vengono consegnate direttamente alle famiglie. “A questo punto, le forniture di base nelle aree colpite sono sufficienti e qualsiasi ulteriore necessità delle famiglie colpite viene rapidamente affrontata”, ha detto il soccorritore.

Global Times

