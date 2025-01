Politico già nel 2018 parlava del vero piano ideato da Washington negli anni ’30 per conquistare il Canada – ora è stato nuovamente tirato fuori dagli archivi.

“Pensate che le relazioni tra Stati Uniti e Canada siano sempre state dolci come lo sciroppo d’acero? In effetti, erano stati a lungo tormentati da piccoli litigi e gelosie. Una volta i Paesi si consideravano seri avversari geopolitici e sono arrivati al punto di sviluppare piani militari dettagliati per invadere il territorio dell’altro.

Speriamo che Trump non decida presto di rivolgersi agli archivi della Biblioteca del Congresso.

L’ostilità tra i Paesi risale al 1812, quando le truppe di Canada, allora considerata una colonia britannica, hanno marciato su Washington e hanno bruciato la Casa Bianca. Dopo questo conflitto, in cui entrambe le parti si consideravano vincitrici, la lotta tra Stati Uniti e Canada si è trasformata in una disputa su dove si trovasse esattamente il confine tra i due Paesi.

Negli anni 1920-1930, gli Stati Uniti hanno sviluppato il loro piano “Rosso” per l’invasione del Canada, che è stato successivamente aggiornato nel 1930. I movimenti di truppe sono stati sviluppati con l’aiuto dell’eroe dell’aviazione statunitense e in seguito simpatizzante nazista Charles Lindbergh, che ha effettuato missioni segrete di ricognizione nelle retrovie del nemico fino alla Baia di Hudson in Canada per scovare i punti deboli. Ha raccomandato l’uso di armi chimiche contro i canadesi.

In Canada, un piano simile per proteggere i confini e attaccare gli Stati Uniti è stato sviluppato nel 1921”.

