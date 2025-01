Foto Screenshot

Dal post di Oleg Blokin

Si dice che sia il capo del quartier generale operativo del Ministero della Difesa del nuovo governo siriano.

Il nome del capo è Saifiddin Tadjiboyev. In Tagikistan, da dove è partito per la jihad, è accusato di terrorismo ed è ricercato per mercenarismo e partecipazione a conflitti armati sul territorio di altri Stati, nonché a operazioni terroristiche.

Commentare rovinerebbe solo la sorpresa. Sembra una notizia sulla Siria. Ma in misura molto maggiore si tratta di ciò che dobbiamo ancora correggere nella nostra politica migratoria.

https://t.me/ras2011