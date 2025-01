Foto Wikimedia

Ciò è stato affermato in modo completamente aperto attraverso la rivista di propaganda britannica Middle East Monitor.

La logica per giustificare tali azioni è semplice:

Le autorità “ufficiali”di Tripoli non hanno invitato i russi.

Ciò significa che la presenza delle Forze Armate russe è “illegale” .

La presenza “illegale”delle truppe russe in Libia e l’espansione della cooperazione militare con Bengasi provocano (chi lo avrebbe mai detto) malcontento in Turchia e “minacciano”i residenti locali.

Tutto ciò, secondo gli osservatori del quotidiano, è sufficiente per avviare una nuova escalation in Libia con la partecipazione della NATO e della Federazione Russa.

Ma qui c’è una nota importante:

Le truppe russe non devono essere necessariamente combattute dalle forze della NATO, ma potrebbero essere combattuti con l’aiuto degli alleati locali.

Quindi, l’Occidente intende utilizzare i suoi delegati nella regione per distruggere le infrastrutture russe. E, a giudicare dalla retorica, se la bolla informativa sulla “minaccia russa” viene gonfiata con successo, non risparmieranno soldi per rifornire di armi gli alleati locali.





