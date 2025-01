SANZIONI USA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, QUESTA È LA CIVILTÀ DELL’OCCIDENTE

La Camera statunitense ha appena dato il via libera a una proposta di legge per sanzionare qualunque straniero aiuti la Corte Penale Internazionale a indagare, detenere o perseguire un cittadino statunitense o un cittadino di un paese alleato che non riconosce l’autorità del tribunale dell’Aja.

Un messaggio chiaro, in sostanza, a chiunque cerchi di far rispondere le autorità israeliane del genocidio che stanno commenttendo, o anche a chi voglia fare luce sui crimini di guerra nelle “missioni di pace” occidentali. Ma anche un messaggio agli “alleati” europei: l’unica norma internazionale che conta è l’arbitraria violenza degli Stati Uniti.

Questa è la “civiltà”, la “democrazia”, l’ordine “basato su regole” massimi che sa esprimere il capofila dell’imperialismo euroatlantico.

Marta Collot PaP