Siria. Il nuovo governo dei terroristi moderati comincia a preoccupare i paesi vicini

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono preoccupati per la situazione in Siria. Al-Khazali ha sottolineato che non sono preoccupati per le dichiarazioni di Mohammad al-Julani, il comandante dei terroristi a Damasco, ma per le azioni del nuovo governo siriano. Ha sottolineato che al-Julani è legato a gruppi come al-Qaeda, Tawhid e Jihad, ISIS e Jabhat al-Nusra e ha influenzato le operazioni di al-Qaeda in Iraq e Siria. Al-Julani è ricercato in Iraq.

Al-Khazali ha anche affermato che, mentre paesi come la Turchia e il Qatar sostengono il nuovo governo siriano con il pretesto del cambiamento, altri paesi arabi considerano gli eventi in Siria come una minaccia esistenziale. Paesi come gli Emirati Arabi Uniti, la Giordania, l’Egitto e l’Arabia Saudita ritengono che i rischi posti dalla Turchia e dal Qatar siano maggiori di quelli posti dall’Iran.

Sembra che stiano iniziando a reprimere lentamente Julani.

