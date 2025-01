Avvio in forte rialzo per il prezzo del gas dopo l’ultimo pacchetto di sanzioni Usa alla Russia sul settore dell’energia

Il mercato del gas naturale ha registrato un significativo aumento delle quotazioni, spinto dal nuovo pacchetto di sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Russia. Gli Stati Uniti hanno infatti ampliato le restrizioni sul settore energetico russo, colpendo le esportazioni di tecnologia e componenti necessari per l’industria del gas. Le nuove misure sollevano preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle forniture globali di gas, con gli investitori che monitorano con attenzione le possibili conseguenze.

Ad Amsterdam, il prezzo del gas sale del 4%, arrivando a 46,75 euro al megawattora, a dimostrazione della crescente incertezza sui mercati energetici. Questo aumento si inserisce in una tendenza che ha visto i prezzi crescere da fine estate, a causa della continua riduzione delle esportazioni di gas russo verso l’Europa. La Russia, infatti, ha gradualmente limitato le forniture di gas, creando un effetto domino che sta influenzando i mercati globali.

I fattori climatici e i livelli degli stoccaggi sono sotto i riflettori. Le previsioni meteo, che vedono un inverno rigido in Europa, e la crescente domanda di gas per il riscaldamento, stanno spingendo ulteriormente i prezzi verso l’alto. Gli stoccaggi sono ancora insufficienti in molte aree, aumentando la pressione sul mercato energetico.

Incertezze legate alla sicurezza delle rotte di trasporto del gas e le interruzioni nelle infrastrutture, come il caso del Nord Stream, continuano a preoccupare gli esperti. Le vulnerabilità delle supply chain energetiche sono un ulteriore fattore che alimenta l’aumento dei costi.

In sintesi, le sanzioni americane, la situazione climatica, le difficoltà nelle forniture e la vulnerabilità delle infrastrutture sono i principali driver del rialzo dei prezzi del gas. Se la situazione non si stabilizzerà, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi mesi.

