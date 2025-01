Gaza California il solito doppio standard dei media

Foto Screenshot

LE COSE CHE PENSO

CALIFORNIA/GAZA

Le immagini che arrivano dalla California sono terribili.

Le televisioni a rete unificate ci fanno vedere l’immane tragedia che sta avvenendo in quel paese e alle persone che vi risiedono.

Al momento si contano 14 morti e 150000 sfollati

Mentre vedo queste cose non posso che pensare a Gaza

L’incendio in quella striscia di terra dura da più di un anno e i morti non sono 14, ma 70.000.

Gli sfollati non sono 150.000, ma 2 milioni

Il problema, a Gaza, non sono le ville dei ricchi andate distrutte, ma gli ospedali bombardati, tutte le case rase al suolo, gli aiuti impediti.

Eppure un interesse dei media mainstream, così come stiamo vedendo in queste ore per la California, non l’abbiamo mai vista per Gaza.

Come mai?

Si chiama doppio standard

Ma ormai è talmente vergognoso che non incanta più nessuno

Il mondo sta cambiando.

E anche se negli Stati Uniti pensano che, a parte loro, gli altri abbiano l’anello al naso, le cose non stanno più così

Un altro ordine mondiale sta emergendo

Claudio Grassi