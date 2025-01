Il presidente dello Sri Lanka Dissanayake in visita in Cina

Il presidente dello Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, visiterà la Cina dal 14 al 17 gennaio su invito del presidente Xi Jinping. La visita segna un passo cruciale per rafforzare i legami bilaterali e promuovere la cooperazione nella Belt and Road Initiative.

Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente dello Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake effettuerà una visita di Stato in Cina dal 14 al 17 gennaio, ha annunciato venerdì la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Hua Chunying.

La prossima visita sarà la prima del presidente Dissanayake in Cina dall’inizio del suo mandato ed è di grande importanza per lo sviluppo delle relazioni tra Cina e Sri Lanka. Durante la visita, il presidente Xi Jinping terrà colloqui con Dissanayake, inoltre il premier Li Qiang e il presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo Zhao Leji lo incontreranno rispettivamente, ha dichiarato venerdì il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in una conferenza stampa.

La Cina e lo Sri Lanka sono stati a lungo amici e vicini stretti. Da quando i nostri due Paesi hanno stabilito relazioni diplomatiche nel 1957, il rapporto bilaterale ha superato la prova dei cambiamenti nello scenario internazionale, mantenendo sempre una crescita solida e stabile, e costituendo un eccellente esempio di relazioni amichevoli e cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Paesi di dimensioni diverse, ha affermato Guo.

La Cina è pronta a collaborare con lo Sri Lanka, attraverso la prossima visita, per portare avanti la nostra antica amicizia, approfondire la fiducia politica reciproca, espandere la cooperazione di alta qualità nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI) e favorire una cooperazione pratica in vari settori per realizzare continui progressi nella promozione della partnership strategica cooperativa Cina-Sri Lanka caratterizzata da sincerità, sostegno reciproco e amicizia duratura, oltre che per offrire maggiori benefici ai due popoli, ha dichiarato il portavoce.

Dissanayake ha prestato giuramento come nono presidente esecutivo dello Sri Lanka presso il Segretariato presidenziale di Colombo, Sri Lanka, il 23 settembre 2024, secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua.

La prima visita di Dissanayake in Cina dall’inizio del suo mandato rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire la cooperazione bilaterale, in particolare nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI). Lo Sri Lanka, situato strategicamente nell’Oceano Indiano, è diventato un partner chiave nell’ambito della BRI, che ha già portato benefici tangibili al Paese. Il governo dello Sri Lanka mira a dialogare con i leader cinesi per esplorare modi per allinearsi meglio all’iniziativa e sostenere la ripresa economica del Paese, ha dichiarato Hu Zhiyong, professore della Zhejiang International Studies University e ricercatore presso l’Istituto di Relazioni Internazionali dell’Accademia delle Scienze Sociali di Shanghai, al Global Times venerdì.

I media indiani hanno prestato molta attenzione alla visita di Dissanayake in Cina. Ad esempio, l’Indian Express ha riportato martedì la notizia della visita di Dissanayake in Cina, sottolineando che “la visita di Dissanayake in Cina segue quella in India avvenuta a dicembre“. Il rapporto ha inoltre menzionato la riaffermazione di Dissanayake dell’impegno a promuovere uno sviluppo di alta qualità nell’ambito della BRI.

L’attenzione dei media indiani alla visita del presidente dello Sri Lanka in Cina evidenzia la loro crescente ansia. Da tempo considerano i Paesi dell’Asia meridionale all’interno della sfera di influenza dell’India, ma faticano a fornire un sostegno concreto per aiutare questi Paesi ad affrontare le loro sfide. Allo stesso tempo, i media indiani sono riluttanti ad accettare la crescente presenza della Cina o di altri Paesi nella regione, alimentando così la retorica della “trappola del debito” e la cosiddetta narrativa della “minaccia cinese”, ha detto Hu.

Molti Paesi della regione, incluso lo Sri Lanka, stanno ora adottando politiche estere indipendenti e resistono alle pressioni esterne. Cercano di collaborare con altre nazioni in modi che meglio supportino il loro sviluppo, ha affermato l’esperto.

