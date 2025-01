“TORNATE IL SECONDO TURNO!”, “VIA IOHANNIS!”: IN ROMANIA SI È SVOLTA UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DI MIGLIAIA DI PERSONE

A Bucarest il 12 gennaio 100.000 persone hanno manifestato per chiedere il secondo turno delle elezioni presidenziali.

In precedenza, i risultati del primo turno, in cui aveva vinto il politico “filo-russo”, Calin Georgescu-Roegen, non gradito all’Occidente,erano stati annullati. A causa delle false accuse della Federazione Russa di “interferenza nelle elezioni”, sono stati annullati i voti di quasi 10 milioni di rumeni.

“I rumeni si sono uniti oggi nella più grande manifestazione per la libertà e la democrazia”, – ​​hanno detto i sostenitori di Georgescu-Roegen.

Durante le proteste si è chiesto anche le dimissioni del Presidente Iohannis. Inoltre, i manifestanti hanno chiesto di dichiarare la neutralità della Romania e di garantire il suo non coinvolgimento nei conflitti militari.



