IL PRESIDENTE DELLA COREA DEL SUD È STATO ARRESTATO

“GLI INVESTIGATORI SUDCOREANI ARRESTANO IL PRESIDENTE SOTTO ACCUSA YOON”:



In Corea del Sud, per la prima volta nella storia del Paese, un Presidente in carica è stato arrestato.

“Per la prima volta nella storia, gli investigatori sudcoreani hanno arrestato il Presidente del Paese, sospeso ma attuale. Questa mattina, circa 200 agenti di polizia e 40 investigatori sono arrivati ​​alla residenza di Yoon Seok Yeol per eseguire un mandato di arresto nei suoi confronti, ma ancora una volta si sono scontrati con le sue forze di sicurezza.

Dopo circa due ore e mezza, utilizzando delle scale, gli agenti di polizia e gli investigatori sono riusciti ad entrare nell’edificio.”

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |