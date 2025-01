La fine del programma di fact checking di Meta: cause globali e ripercussioni

Preoccupazione per la diffusione di idee di estrema destra sulle reti, con prevedibili ripercussioni a livello globale.

Di Joakim Navarro Mañas – Mundo Orbero

Il 6 dicembre Mark Zuckenberg ha annunciato la fine del suo programma di fact-checking, per ora solo negli Stati Uniti, ma con una prevedibile espansione ad altri territori. Il programma di fact-checking di Meta è un’iniziativa che cerca di combattere la disinformazione sulle sue piattaforme, come Facebook e Instagram, collaborando con organizzazioni indipendenti di fact-checking certificate dall’International Fact-Checking Network (IFCN). È importante chiarire che Meta non rimuove i contenuti semplicemente perché sono stati classificati come falsi (a meno che non violino direttamente le sue politiche). Al contrario, ne riduce la visibilità in base al rating ottenuto.

Nel suo discorso sulle comunicazioni della scorsa settimana, Zuckerberg si è allineato a una particolare visione della libertà di espressione, già utilizzata da Elon Musk, che in pratica consiste nel dare libero sfogo alla disinformazione e alle molestie in rete, le strategie di comunicazione preferite dall’estrema destra. Egli sostiene che l’attuale sistema è troppo severo e porta alla scomparsa di contenuti che, secondo lui, non sono effettivamente dannosi o falsi. Allo stesso tempo, annuncia che darà maggiore copertura alle notizie politiche, finora passate relativamente in sordina a favore di quelle di intrattenimento. Non c’è bisogno di fare troppi giri di parole per concludere che si tratta di un cocktail esplosivo, soprattutto se si considerano gli oltre 3 miliardi di utenti di tutte le sue piattaforme messe insieme.

Inoltre, Meta ha annunciato la cancellazione del suo programma di diversità, equità e inclusione a fronte dell’evoluzione del “panorama legale e politico” negli Stati Uniti, seguendo le orme di altre grandi aziende come Walmart e Ford. Questo si traduce in una schiacciante maggioranza di maschi bianchi eterosessuali nella sua forza lavoro, soprattutto nei ranghi dirigenziali. Lo stesso Zuckerberg ha dichiarato che le aziende hanno bisogno di più “energia maschile” (sic). In effetti, lo smascheramento generalizzato della cyber-borghesia occidentale sembra concretizzarsi e si scopre che la sua natura è ultra-reazionaria. Non è una sorpresa per i marxisti.

Perché ora?

Non è un caso che queste misure coincidano con l’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca. Zuckerberg sa che il palese allineamento di Elon Musk con il magnate repubblicano ha dato i suoi frutti, al punto da garantirgli un dipartimento governativo. Sa che la rimozione dei controlli che impediscono l’ulteriore diffusione di bufale e teorie antiscientifiche giova all’amministrazione repubblicana entrante, che avrà bisogno di una base di simpatizzanti impermeabile alle prevedibili turbolenze socio-economiche a venire. E, in effetti, questo si può ottenere fornendo pillole ideologiche che buttano via il bambino con l’acqua sporca e danno la colpa ai soliti (immigrati, “svegli”, Cina…).

Ma cosa può chiedere Zuckerberg in cambio? Gli indizi si trovano nell’intervista che ha recentemente rilasciato a Joe Rogan, il podcaster più popolare degli Stati Uniti. In essa, Zuckerberg stende un elenco di questioni per le quali pensa che Trump possa essere d’aiuto, come ad esempio far crollare altri Paesi che stanno aumentando il controllo sulle loro piattaforme, impedire ad Apple di imporre il modo in cui sviluppa le sue app mobili e gli occhiali intelligenti (questi ultimi sono sempre più importanti per il futuro di Meta) e, forse più importante, impedire che la regolamentazione statunitense dell’intelligenza artificiale rallenti i suoi sforzi per superare OpenAI.

Reazione a catena

Le reazioni a queste misure non si sono fatte attendere. L’amministrazione Biden, con cui Zuckerberg ha avuto rapporti “incredibilmente ostili”, secondo fonti interne all’azienda, ha già definito la misura “vergognosa” e “contraria alla giustizia statunitense”. Va ricordato che Zuckerberg indica i Democratici come i principali responsabili della cancellazione del programma di verifica: “Hanno fatto molta pressione su di noi per ritirare cose che, francamente, erano vere”, ha detto nello show di Rogan.

Da parte sua, il Brasile, che non molto tempo fa era riuscito a fermare le aspirazioni di X, si è nuovamente eretto a muro di contenimento della controinformazione reazionaria e ha già chiesto a Meta di spiegare questi cambiamenti, sotto la minaccia di cancellare i suoi servizi nel Paese. Non c’è da stupirsi: il Partito dei Lavoratori, attualmente al potere, sa bene che la propagazione di bufale è stata la chiave dell’ascesa di Bolsonaro e dell’incarcerazione dei suoi leader, come lo stesso Lula.

Il terremoto ha raggiunto gruppi diversi come la Federazione Internazionale dei Giornalisti, che si è affrettata a denunciare che la fine della verifica di Meta “apre la porta a una disinformazione diffusa”, o lo stesso personale di Meta, dove l’agitazione di ampi settori (come i progressisti o LGTBI+) sta causando veri e propri problemi all’interno dell’azienda.

Anche in Spagna stiamo assistendo a dichiarazioni di forze progressiste, come Izquierda Unida. Il governo non ha ancora rilasciato una dichiarazione in merito, mentre il presidente Pedro Sánchez ha recentemente descritto l’esplicito sostegno di Musk ai neonazisti dell’AfD tedesco: “L’ultradestra internazionale, guidata dall’uomo più ricco del mondo”.

In mezzo a tutte le turbolenze c’è stato anche spazio per l’umorismo. La rivista satirica statunitense The Onion ha pubblicato una delle sue taglienti fake news: “Dobbiamo proteggere la pura stirpe della razza ariana”, dichiara un bambino dopo nove minuti di accesso non controllato a Facebook.