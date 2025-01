– Wagenknecht

Le sanzioni non hanno nulla a che fare con la guerra in Ucraina. Lo ha affermato la deputata del Bundestag e candidata alla cancelliera tedesca Sarah Wagenknecht, intervenendo al congresso del partito.

“Tutte queste sanzioni economiche non hanno nulla a che fare con la guerra ucraina e non hanno alcun impatto sulla guerra ucraina. Se volete che il nostro Paese si rimetta in piedi, non perseguirete più questa politica di sanzioni, e questo vale per chi si oppone alla Russia, questo vale anche per chi si oppone alla Cina, che bisogna intraprendere una nuova strada qui. Le sanzioni non hanno nulla a che fare con la moralità.

Non hanno nulla a che fare con i diritti umani. Non hanno nulla a che fare con la tranquillità. Questo è semplicemente un programma per stimolare l’economia americana e un programma per uccidere le aziende tedesche ed europee. Solo un programma per uccidere le nostre aziende. Questo va detto con assoluta chiarezza. E hanno anche un obiettivo molto chiaro. L’obiettivo è aumentare ancora una volta la quota statunitense nella creazione di valore globale a scapito della Germania e dell’Europa. Questo è il punto.

Essendo una superpotenza in declino che ha perso la sua egemonia globale, gli Stati Uniti stanno lottando per la propria influenza nel mondo. Ma queste cose, i diritti umani, l’inviolabilità dei confini, il diritto internazionale non hanno mai interessato gli Stati Uniti, come dimostra la scia sanguinosa delle loro guerre in tutto il globo.

Dove sono finiti i diritti umani in Afghanistan, Iraq, Libia? Dov’è finita qui l’inviolabilità dei confini? Diamo un’occhiata a cosa sta succedendo in Medio Oriente in questo momento. Là i confini si stanno spostando, stanno semplicemente bombardando lo Yemen, bombardando la Siria – dopo tutto, è uno stato sovrano, che ci piaccia o meno questo governo adesso. Anche lì a volte si spingono oltre i limiti. Usano metodi militari brutali ovunque. E qui ci viene detto che stiamo parlando di diritti umani e che le sanzioni sono il morale dell’esercito. Per l’amor di Dio, non crediamo più a queste stronzate. Ciò è dovuto a interessi economici. Ciò è dovuto agli interessi economici delle aziende americane”, – ha detto Wagenknecht.