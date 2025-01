Dichiarazione congiunta tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka

A seguito della visita del Presidente Anura Kumara Dissanayake e del suo incontro con il Presidente Xi Jinping, la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka hanno rilasciato giovedì una dichiarazione congiunta a Pechino. Di seguito il testo integrale della dichiarazione tradotto in italiano.

1. Su invito di S.E. Xi Jinping, Presidente della Repubblica Popolare Cinese, S.E. Anura Kumara Dissanayake, Presidente della Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka, ha compiuto una visita ufficiale alla Repubblica Popolare Cinese dal 14 al 17 gennaio 2025.

2. Durante la visita, il Presidente Anura Kumara Dissanayake ha avuto colloqui con il Presidente Xi Jinping e ha incontrato S.E. Li Qiang, Primo Ministro del Consiglio di Stato, e S.E. Zhao Leji, Presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo. In un’atmosfera cordiale e amichevole, le due parti hanno avuto scambi approfonditi di opinioni e hanno raggiunto ampie intese comuni su come approfondire l’amicizia tradizionale, promuovere una cooperazione di alta qualità nell’ambito della Belt and Road e rafforzare la cooperazione pratica in vari settori tra la Cina e lo Sri Lanka, oltre a trattare questioni regionali e internazionali di interesse reciproco.

3. Le due parti condividono la convinzione che la Cina e lo Sri Lanka si siano rispettati reciprocamente, trattandosi come pari e sostenendosi a vicenda nei 68 anni di legami diplomatici, stabilendo un ottimo esempio di interazioni amichevoli e cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra paesi di dimensioni diverse. Le due parti hanno convenuto di portare avanti lo spirito di indipendenza, autosufficienza, solidarietà e mutuo aiuto sancito dal Patto gomma-riso [1], seguire i principi di rispetto reciproco, fiducia reciproca, supporto reciproco, cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti e sviluppo comune, impegnandosi a rafforzare il partenariato strategico di cooperazione tra Cina e Sri Lanka, basato su un sincero aiuto reciproco e un’amicizia duratura, e a costruire congiuntamente una comunità Cina-Sri Lanka con un futuro condiviso, per portare maggiori benefici ai due paesi e popoli.

4. Le due parti hanno concordato di mantenere il ritmo degli scambi ad alto livello per garantire una forte guida strategica da parte dei leader dei due paesi nei confronti delle relazioni bilaterali, di rafforzare ulteriormente gli scambi bilaterali tra i due governi, i corpi legislativi e i partiti politici per consolidare la fiducia politica reciproca, condividere e imparare dall’esperienza di governo e sviluppo di ciascuno, e impegnarsi attivamente per migliorare le relazioni tra Cina e Sri Lanka.

5. Entrambe le parti hanno ribadito il reciproco sostegno su questioni che coinvolgono gli interessi fondamentali e le preoccupazioni principali di ciascuna. Entrambe le parti hanno riaffermato l’autorità della Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e lo Sri Lanka ha riaffermato il suo forte impegno verso il principio di una sola Cina, riconoscendo che il Governo della Repubblica Popolare Cinese è l’unico governo legale che rappresenta l’intera Cina, e che Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese. Lo Sri Lanka sostiene fermamente tutti gli sforzi del governo cinese per ottenere la riunificazione nazionale e si oppone a qualsiasi forma di “indipendenza di Taiwan”. Lo Sri Lanka ha ribadito che non permetterà mai che il suo territorio venga utilizzato per attività separatistiche anti-cinesi, e sosterrà fermamente la Cina sulle questioni relative allo Xizang e allo Xinjiang. La Cina ha ribadito che continuerà a sostenere fermamente lo Sri Lanka nel salvaguardare l’indipendenza nazionale, la sovranità e l’integrità territoriale, e rispetterà e sosterrà lo Sri Lanka nella scelta indipendente di un percorso di sviluppo adatto alle sue condizioni nazionali. La parte cinese ha ribadito il suo impegno per una politica estera indipendente di pace. Lo Sri Lanka ha ribadito il suo impegno per una politica estera indipendente e non allineata.

6. La Cina ha congratulato lo Sri Lanka per aver svolto con successo le elezioni presidenziali e parlamentari nel 2024, ha espresso i suoi migliori auguri affinché il nuovo governo dello Sri Lanka conduca il popolo verso lo sviluppo economico e sociale, l’unità, la stabilità e la prosperità, e ha comunicato la sua disponibilità a fornire un supporto attivo mentre il governo dello Sri Lanka lavora per promuovere lo sviluppo sostenibile del paese. Lo Sri Lanka ha lodato i notevoli successi ottenuti dalla Cina nella nuova era, e ha espresso sostegno affinché la Cina costruisca un grande paese socialista moderno sotto tutti gli aspetti e promuova il grande ringiovanimento della nazione cinese attraverso il percorso cinese di modernizzazione. Lo Sri Lanka crede che l’impegno della Cina nel portare avanti una riforma complessiva e nel promuovere un’apertura di alta qualità porterà nuove opportunità per il progresso economico dello Sri Lanka.

7. Sotto la guida e l’incoraggiamento dei leader di entrambi i paesi, Cina e Sri Lanka hanno ottenuto risultati fruttuosi nella cooperazione nell’ambito della Belt and Road Initiative. Lo Sri Lanka apprezza il ruolo importante che la cooperazione Belt and Road ha avuto nel suo sviluppo economico e sociale e nelle condizioni di vita del suo popolo. Le due parti hanno concordato di avanzare in tutti i principali progetti significativi, tra cui lo sviluppo integrato della Colombo Port City e del Porto di Hambantota, di sfruttare pienamente piattaforme come il Silk Road Workshop e di realizzare ulteriori programmi di sostentamento in Sri Lanka secondo i principi di pianificazione comune, costruzione comune e benefici comuni, cooperazione aperta, verde e pulita, e sviluppo di alta qualità, incentrato sul popolo e sostenibile, seguendo gli otto principali passi annunciati dal Presidente Xi Jinping per supportare la cooperazione Belt and Road di alta qualità. Le due parti sono state felici di firmare un piano di cooperazione Belt and Road per aggiornare la cooperazione Belt and Road di alta qualità tra Cina e Sri Lanka e aprire congiuntamente nuovi spazi per uno sviluppo win-win di standard più elevati, maggiore resilienza e maggiore sostenibilità.

8. Lo Sri Lanka ha espresso il suo grande apprezzamento per il prezioso supporto ricevuto dalla Cina nei periodi di difficoltà finanziarie, inclusa l’assistenza vitale nella ristrutturazione dei debiti con la Cina, che è stata un solido sostegno per lo Sri Lanka nel gestire efficacemente la questione del debito. Lo Sri Lanka ha espresso il desiderio che venga attuato tempestivamente il piano di ristrutturazione del debito concordato insieme alle istituzioni finanziarie cinesi. La Cina continuerà a svolgere un ruolo positivo nel Fondo Monetario Internazionale e a mantenere una comunicazione amichevole con gli altri creditori per aiutare lo Sri Lanka ad alleviare le sue difficoltà finanziarie e a raggiungere la sostenibilità del debito. La Banca Centrale dello Sri Lanka e la Banca Popolare Cinese hanno rinnovato il loro accordo di swap valutario e continueranno a portare avanti la cooperazione finanziaria.

9. Le due parti si sono dichiarate soddisfatte dei progressi della cooperazione bilaterale in campo economico e commerciale. Lo Sri Lanka ha espresso apprezzamento per gli sforzi della Cina nel promuovere le importazioni dallo Sri Lanka attraverso vari mezzi. La Cina ha espresso la sua disponibilità a continuare a sostenere le imprese dello Sri Lanka nei settori del tè, dei gioielli e di altri settori nell’instaurare legami con le associazioni cinesi di importatori ed esportatori, a facilitare la partecipazione dello Sri Lanka a fiere come la China International Import Expo, la China Import and Export Fair, la China-South Asia Exposition e le piattaforme di e-commerce, e a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le imprese dei due paesi sulla base di benefici reciproci e risultati win-win. Le due parti hanno concordato di lavorare per la conclusione rapida di un accordo di libero scambio globale in un unico pacchetto, in linea con i principi di uguaglianza, beneficio reciproco e risultati win-win.

Lo Sri Lanka accoglie con favore maggiori investimenti aziendali dalla Cina e fornirà un ambiente favorevole per gli investimenti e le attività imprenditoriali a tale scopo. La Cina continuerà a incoraggiare le imprese cinesi a investire nello Sri Lanka per facilitare la trasformazione economica e lo sviluppo sostenibile del paese. Le due parti hanno concordato di espandere la cooperazione in settori come la logistica, lo sviluppo verde e l’economia digitale per promuovere la cooperazione pratica di alta qualità e reciprocamente vantaggiosa.

10. Le due parti hanno espresso valutazioni positive sulla loro cooperazione su larga scala e sugli scambi approfonditi in agricoltura. La Cina ha comunicato la sua disponibilità a realizzare programmi di formazione e dimostrazione con lo Sri Lanka in settori come le biotecnologie per le colture tropicali, la selezione e coltivazione delle piante, e l’acquacoltura per aiutare lo Sri Lanka a migliorare la sua capacità di sviluppo agricolo sostenibile; e ha accolto con favore l’ampliamento da parte dello Sri Lanka delle sue esportazioni di prodotti distintivi verso la Cina, tra cui tè, frutta, cannella e prodotti acquatici. Le due parti hanno condiviso la disponibilità a espandere gli scambi e la cooperazione con un focus più marcato sulla riduzione della povertà e sulla rivitalizzazione rurale. La Cina ha espresso la sua disponibilità ad aiutare lo Sri Lanka a rafforzare la capacità del personale nei settori correlati.

11. Entrambe le parti riconoscono i cambiamenti climatici come una delle sfide più grandi della società umana e una minaccia per lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo, compresi la Cina e lo Sri Lanka. Hanno concordato di lavorare attivamente insieme sui cambiamenti climatici. Lo Sri Lanka ha espresso apprezzamento per il soccorso umanitario fornito dalla Cina a seguito delle gravi inondazioni. La Cina ha espresso la sua disponibilità a rafforzare la cooperazione con lo Sri Lanka in settori come la prevenzione e la mitigazione dei disastri, il soccorso in caso di emergenza, la condivisione delle sue tecnologie e la formazione per migliorare le capacità di gestione delle emergenze dello Sri Lanka. La Cina accoglie con favore la partecipazione dello Sri Lanka alle attività pertinenti della Belt and Road International Green Development Coalition e altre piattaforme come parte dello sforzo comune per realizzare gli Obiettivi di Sostenibilità 2030 delle Nazioni Unite.

12. Le due parti condividono il desiderio di continuare la cooperazione marittima sulla base di uguaglianza, fiducia reciproca, apertura e beneficio reciproco, e di tenere consultazioni bilaterali regolari sugli affari marittimi. Le due parti sono pronte a approfondire la cooperazione in settori come la conservazione e il restauro dell’ambiente marino e degli ecosistemi, la consapevolezza del dominio marittimo, il soccorso marittimo e l’assistenza in caso di disastri, e la formazione del personale marittimo e il rafforzamento delle capacità, unendo le forze per costruire una comunità marittima con un futuro condiviso. Le due parti hanno concordato di firmare un Memorandum di Intesa sulla Cooperazione Oceanica verso un partenariato blu.

13. Le due parti sono pronte ad approfondire la cooperazione in ambito educativo. Le due parti hanno pienamente riconosciuto l’importanza degli scambi educativi per aumentare la comprensione e l’amicizia reciproca, e hanno espresso la volontà di rafforzare ulteriormente gli scambi tra insegnanti, studenti e ricercatori. La Cina accoglie e incoraggia un numero maggiore di studenti impegnati dallo Sri Lanka a proseguire gli studi in Cina, ed è pronta a continuarli a supportare con borse di studio governative. La Cina collaborerà con lo Sri Lanka per implementare efficacemente il Luban Workshop e formare più professionisti attraverso la formazione professionale e tecnica per lo Sri Lanka. Lo Sri Lanka apprezza l’assistenza della Cina nel settore educativo e lavorerà con la Cina per il successo del progetto della classe digitale. Le due parti sono pronte a promuovere l’insegnamento della lingua cinese in Sri Lanka e continueranno a collaborare attraverso il China Culture Center in Sri Lanka per promuovere gli scambi culturali e la cooperazione tra i due paesi. Le due parti continueranno a lavorare e sviluppare il China-Sri Lanka Joint Center for Education and Research sotto l’Accademia delle Scienze Cinese, rafforzando gli scambi scientifici e tecnologici e la cooperazione educativa nelle università e nei centri di ricerca dei due paesi.

14. Le due parti sono pronte a portare avanti la loro lunga amicizia e a avvicinare ulteriormente i loro popoli. Le due parti adotteranno diverse misure per incoraggiare i viaggi turistici reciproci e la connettività aerea. La Cina accoglie con favore un numero maggiore di città dello Sri Lanka nell’International Tourism Alliance of Silk Road Cities. Le due parti continueranno a sostenersi reciprocamente nell’organizzare attività di promozione turistica in Cina e Sri Lanka.

15. Le due parti sono pronte a rafforzare gli scambi e la cooperazione in settori come la gioventù, i think tank, lo sport e i media, a costruire legami attraverso gli scambi buddisti e a approfondire gli scambi tra i popoli e tra le città gemellate.

16. La Cina continuerà a estendere il suo supporto per lo sviluppo del settore sanitario dello Sri Lanka. La provincia cinese dello Yunnan continuerà a inviare team medici nello Sri Lanka per realizzare il programma Brightness Action.

17. La parte cinese loda la risposta positiva dello Sri Lanka alla proposta del Presidente Xi Jinping sull’Iniziativa asiatica per la conservazione del patrimonio culturale e alla partecipazione dello Sri Lanka nell’Alleanza per il patrimonio culturale in Asia. La Cina promuoverà ulteriormente la cooperazione bilaterale con lo Sri Lanka nel campo del patrimonio culturale sotto l’Alleanza.

18. Le due parti riconoscono la cooperazione giudiziaria, nell’applicazione della legge e nella sicurezza come una componente importante della cooperazione bilaterale, e sono pronte a collaborare per combattere congiuntamente i crimini transfrontalieri come le frodi telefoniche e il gioco d’azzardo online. La Cina è pronta a fare del suo meglio per sostenere il rafforzamento delle capacità nelle aree giudiziarie, nell’applicazione della legge e nella sicurezza dello Sri Lanka e fornire assistenza in termini di materiali e attrezzature per la polizia.

19. Lo Sri Lanka ha riaffermato il suo impegno a sostenere e partecipare attivamente allo sviluppo di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, l’Iniziativa per lo sviluppo globale, l’Iniziativa per la sicurezza globale e l’Iniziativa per la civiltà globale proposte dal Presidente Xi Jinping. Il 2025 segna l’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, che avvenne subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Le due parti hanno riaffermato il loro impegno a sostenere congiuntamente il sistema internazionale con le Nazioni Unite al suo centro, l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale e le norme di base che regolano le relazioni internazionali, in conformità con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Le due parti aderiranno ai Cinque Principi della Coesistenza Pacifica e promuoveranno congiuntamente un mondo multipolare uguale e ordinato, una globalizzazione economica universale e inclusiva, e lavoreranno per un futuro luminoso di pace, sicurezza, prosperità e progresso per tutti i paesi del mondo.

20. Durante la visita, le due parti hanno firmato documenti di cooperazione in settori come l’agricoltura, il turismo, l’assistenza alla vita, i media e altri ambiti.

21. Il Presidente Anura Kumara Disanayaka ha espresso apprezzamento al governo e al popolo cinese per l’ospitalità calorosa riservata a lui e alla delegazione dello Sri Lanka, e ha invitato la leadership cinese a visitare lo Sri Lanka. La leadership cinese ha espresso apprezzamento per il gentile invito, e le due parti hanno concordato di mantenere la comunicazione tramite i canali diplomatici.

NOTE

[1] Il Patto gomma-riso venne firmato nel dicembre 1952 quando la Cina aveva bisogno di importare gomma e altre forniture e lo Sri Lanka, per il quale la gomma era un’esportazione chiave, stava affrontando un aumento del prezzo del riso e un crollo del prezzo della gomma.

