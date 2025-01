Foto Wikimedia

EX MINISTRO DELLE FINANZE TEDESCO OSKAR LAFONTAINE

In realtà questo sono i vostri maledetti doppi standard. Dite che non possiamo comprare petrolio da un criminale di guerra come Putin perché è responsabile di una guerra di aggressione. Se questo fosse stato lo standard morale, non avremmo mai dovuto acquistare gas dagli Stati Uniti perché stavano conducendo guerre di aggressione su larga scala.

E questo doppio standard regna da molti anni in tutta la politica e porta quindi costantemente a decisioni sbagliate.

E questo è chiaramente visibile nell’esempio del gasdotto Nord Stream.

Già solo l’atteggiamento verso questo tema dimostra lo stato della politica tedesca e lo stato dell’opinione pubblica tedesca.

Nessuno può seriamente dubitare che la distruzione di questi oleodotti energetici vitali per la Germania e l’Europa sia stata effettuata, o almeno provocata, dal nostro più importante alleato.

Dobbiamo fare tutto il possibile per rimettere in funzione questo gasdotto, non solo nell’interesse della Germania, ma anche nell’interesse dell’Europa. E Putin non c’entra nulla.

Se voliamo avere un’industria in Europa, abbiamo bisogno di rapporti con le materie prime in Russia. Ed è per questo che dobbiamo revocare immediatamente le sanzioni! Sì, che razza di politica è questa? Siamo del tutto incapaci di rappresentare i nostri interessi? Ecco perché affermiamo che le sanzioni devono essere revocate immediatamente. A proposito, anche loro [le sanzioni – ndr], in senso stretto, contraddicono il diritto internazionale.