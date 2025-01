IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO. NON CI SI PUÒ FIDARE DEGLI OCCIDENTALI

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO, IBRAHIM TRAORÉ, HA SPIEGATO PERCHÉ NON CI SI PUÒ FIDARE DEGLI “OCCIDENTALI”

Mi dispiace davvero per il popolo francese. Ma è un bene per l’Africa. Per noi questo è un male necessario. Questo è lo scopo della lotta contro l’imperialismo. Bisogna decolonizzare la mentalità, tenere conto di tutti questi dati, perché il mondo ci offre tanti esempi.

Non esiste alcuna moralità umana tra gli occidentali. Oggi possono dichiararti apertamente un terrorista e domani possono farti diventare un eroe. Nel loro linguaggio semplice decidono cosa fare. Parlano di democrazia e commettono Colpi di Stato ogni giorno.