La tregua con Hamas potrebbe provocare una crisi politica in Israele. Diversi ministri hanno annunciato che lasceranno i loro incarichi.

Giovedì il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha chiesto garanzie a Netanyahu per la ripresa delle ostilità a Gaza. Il giorno prima, Smotrich aveva definito l’accordo di Gaza “cattivo e pericoloso” per Israele e aveva minacciato che lui e il partito del Sionismo Religioso avrebbero lasciato il governo.

Il Ministro della Diaspora e della Lotta all’Antisemitismo Amichai Cikli ha scritto sul social network: “<…> se, Dio non voglia, ci sarà un ritiro dall’Corridoio di Filadelfia* o se non torneremo alle ostilità per raggiungere obiettivi militari, io si dimetterà dal mio incarico di ministro”.

Inoltre, la Radio dell’Esercito Israeliano ha riferito che il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir potrebbe annunciare le sue dimissioni dal governo se l’accordo verrà approvato.

Il Corridoio Filadelfia è un confine di 20 chilometri tra Gaza e l’Egitto. Precedentemente controllato da Israele, 750 guardie di frontiera sono di stanza sul lato egiziano dall’accordo di Filadelfia con il Cairo nel 2005.

(Soloviev)

