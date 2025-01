Lo storico israeliano Ilan Pappe: “Questa è l’ultima fase del sionismo”

Foto Flick

Ieri, a margine di un evento organizzato a Copenaghen dall’ European Palestinian Network, l’emittente Al Jazeera ha intervistato Ilan Pappe, storico, autore e professore israeliano che ha trascorso gran parte della sua vita a lottare per i diritti dei palestinesi. Prima dell’intervista, Pappe ha dichiarato che, dopo lo scoppio dell’ultima guerra di Israele a Gaza, è rimasto scioccato dalla risposta dell’Europa.

“Condivido con molte persone la sorpresa per la posizione europea. L’Europa, che afferma di essere un modello di civiltà, ha ignorato il genocidio più mediatico della Storia moderna”.

Segue intervista di Al Jazeera

Al Jazeera: Lei ha da tempo ha affermato che gli strumenti del sionismo, l’ideologia politica nazionalista che ha richiesto la creazione di uno Stato ebraico, includono la conquista della terra e gli sgomberi. Negli ultimi 15 mesi, Gaza ha subito uccisioni di massa quotidiane. A quale fase del sionismo stiamo assistendo?

Ilan Pappe: Siamo in uno stato che si può definire neo-sionista. I vecchi valori del sionismo sono ora più estremi, [in] forma molto più aggressiva di quanto non fossero prima, cercando di ottenere in breve tempo ciò che la precedente generazione di sionisti cercava di ottenere in modo molto più lungo, graduale e progressivo.

Si tratta di un tentativo da parte di una nuova leadership del sionismo di completare l’opera iniziata nel 1948, ossia di impadronirsi ufficialmente di tutta la Palestina storica e di sbarazzarsi di quanti più palestinesi possibile e nello stesso processo, e [si tratta di] qualcosa di nuovo, di creare un nuovo impero israeliano che sia temuto o rispettato dai suoi vicini – e che quindi possa anche espandersi territorialmente oltre i confini della Palestina obbligatoria o storica.

Storicamente, sono disposto a dire con una certa cautela che questa è l’ultima fase del sionismo. Storicamente, tali sviluppi nei movimenti ideologici, siano essi coloniali o imperi, di solito il capitolo finale è quello più spietato, il più ambizioso. E quando è troppo, cadono e crollano.

Al Jazeera: Siamo a pochi giorni da un nuovo scenario politico, con Donald Trump che si reca alla Casa Bianca per la seconda volta. Avrà una voce ancora più forte sui social media, con il miliardario tecnologico e proprietario di X Elon Musk, che elogia le politiche israeliane e le sue forze armate, tra le figure di spicco della sua amministrazione. Come vede la presidenza influenzare Israele? La guerra a Gaza continuerà?

Pappe: È molto difficile vedere qualcosa di positivo durante il secondo mandato di Trump e con le sue associazioni con Elon Musk.

l futuro di Israele e del sionismo è legato al futuro dell’America.

Non credo che tutti gli americani siano sostenitori di Trump. Non credo che tutti gli americani siano sostenitori di Elon Musk.

[Temo] che non si possa fare molto nei prossimi due o tre anni.

L’unica buona notizia è che i leader populisti come [il presidente eletto degli Stati Uniti Donald] Trump e i matti come Elon Musk non sono molto capaci. Se questi personaggi si metteranno alla guida dell’America, faranno crollare l’economia e la posizione di prestigio dell’America a livello internazionale, quindi finirà male per l’America.

A lungo termine, credo che questo possa portare a un minore coinvolgimento degli Stati Uniti in Medio Oriente. E per me uno scenario in cui il coinvolgimento americano è minimo è uno scenario positivo.

Abbiamo bisogno di un intervento internazionale non solo in Palestina ma in tutto il mondo arabo, ma deve provenire dal Sud globale e non dal Nord globale. Il Nord globale ha lasciato un’eredità tale che ben pochi considererebbero qualcuno del Nord globale come un onesto mediatore. Sono molto preoccupato per il breve termine, non voglio essere frainteso. Non vedo nessuna forza in grado di fermare i disastri a breve termine che ci attendono.

Se vedo una prospettiva più ampia, penso che siamo alla fine di un capitolo molto brutto dell’umanità, non all’inizio di un capitolo brutto.

Al Jazeera: Attualmente sono in corso negoziati per il cessate il fuoco. Quando pensa che la Palestina potrà godere della pace?

Pappe: Non lo so, ma penso che anche un cessate il fuoco a Gaza non sia la fine, purtroppo, a causa del genocidio. Si spera che ci sia abbastanza potere per, se non fermarlo, almeno domarlo o limitarlo.

A lungo termine, vedo un processo lungo. Parlo di 20 anni, ma credo che siamo all’inizio di questo processo.

È un processo di decolonizzazione di un progetto coloniale.

Può andare in entrambe le direzioni. Lo sappiamo dalla storia. La decolonizzazione può essere molto violenta e non necessariamente produrre un regime migliore, oppure può essere un’opportunità per costruire qualcosa di meglio, un vantaggio per tutti gli interessati e per l’area nel suo complesso.

Al Jazeera: Ai palestinesi e a molti osservatori sembra che il mondo stia a guardare mentre Israele si espande nei suoi vicini e porta avanti il genocidio impunemente.

Pappe: Beh, l’ultimo stadio da un punto di vista storico è un processo lungo. Non è un processo immediato. Non è una questione di “se” accadrà, ma è una questione di “quando”. E sicuramente potrebbe richiedere del tempo.

Ci sono sviluppi a livello regionale e globale che permettono a questa fase di continuare. Che si tratti dell’ascesa di politici populisti come Trump, del potere delle multinazionali, dell’ascesa del fascismo, del nuovo fascismo di destra in Europa, del livello di corruzione in alcuni Paesi arabi, tutto questo funziona in modo da sostenere un’alleanza globale che permette a Israele di fare ciò che fa, ma c’è un’altra alleanza.

Non ha lo stesso potere, ma è diffusa ed è collegata a molte altre lotte contro l’ingiustizia. È possibile che, se non nell’immediato futuro, un po’ più tardi questo tipo di sentimento globale, che non si concentra solo sulla Palestina, ma anche sul riscaldamento globale, sulla povertà, sull’immigrazione e così via, diventi una forza politica più potente. Ogni piccola vittoria di quest’altra alleanza globale avvicina il progetto sionista alla fine.

Al Jazeera: Cosa deve fare quest’altra alleanza? Cosa potrebbe aiutare la loro causa?

Pappe: Ci sono due cose. Uno: non abbiamo un’organizzazione che contenga questa disponibilità, il sostegno, la solidarietà, l’energia per combattere l’ingiustizia. Serve un’organizzazione vera e propria e alcuni dei giovani che fanno parte di questa alleanza sembrano non gradire, per buone ragioni, le organizzazioni e così via. Ma è necessaria questa infrastruttura.

La seconda cosa è abbandonare l’approccio purista che questi movimenti hanno avuto in passato e creare reti e alleanze che tengano conto del fatto che le persone sono in disaccordo anche su questioni fondamentali, ma sono in grado di lavorare insieme per fermare un genocidio a Gaza, per liberare i popoli colonizzati.

Al Jazeera: Tornando all’alleanza più potente che, secondo lei, sostiene il sionismo, lei ha parlato dell’ascesa dell’estrema destra in Europa. Tra di loro, però, ci sono ancora dei ceppi di antisemitismo.

Pappe: Questa empia alleanza c’è stata fin dall’inizio. Se si pensa alla logica, sia gli antisemiti che i sionisti, quando si parla di Europa, avevano lo stesso obiettivo: non volevano vedere gli ebrei in Europa. Vederli in Palestina poteva essere un obiettivo sia del movimento sionista che di quello antisemita.

Ora c’è un nuovo strato di uniformità di idee tra la neo-destra e Israele, ed è l’islamofobia.

La nuova destra, pur avendo ancora forti elementi antiebraici, cioè antisemiti, si rivolge soprattutto alle comunità musulmane e arabe. Non prende di mira le comunità ebraiche, in particolare.

Vedono Israele come la più importante forza antislamica e anti-araba del mondo, quindi c’è anche un’identificazione a quel livello – ma naturalmente è qualcosa che gli ebrei rimpiangerebbero al di fuori di Israele se facessero parte di una simile alleanza. Anche gli ebrei filoisraeliani in Europa si sentono un po’ a disagio nei confronti di [coloro che] si fregiano della bandiera israeliana, ma allo stesso tempo di quella nazista.

Si spera che questo li porti a ripensare alla loro associazione con Israele. Vediamo già i segni, soprattutto nella comunità ebraica americana tra le giovani generazioni, che capiscono che Israele è ora parte di un’alleanza politica con cui loro, in quanto ebrei americani, non possono identificarsi.

Come abbiamo detto, questo permette a Israele di continuare a vivere grazie a Trump e ai leader populisti, ma è anche qualcosa che non sarà per sempre in futuro.

Al Jazeera: Il genocidio ha portato molti, compresi alcuni gruppi ebraici, a studiare la creazione di Israele e la storica pulizia etnica della Palestina. Ha visto famiglie divise dalla loro interpretazione del conflitto?

Pappe: Non succede [in Israele], ma sicuramente nelle famiglie ebree al di fuori di Israele.

La quantità di informazioni che circolano è tale che le giovani generazioni non possono essere cieche. Anche se ricevono un’ottima educazione ebraica, a maggior ragione possono vedere l’immoralità dell’azione israeliana.

Si tratta per lo più di un conflitto intergenerazionale, il che è un segno positivo perché significa che la generazione attuale potrebbe essere molto più uniforme in questa posizione.

Al Jazeera: Ma in Israele i giovani hanno anche accesso alla documentazione del genocidio sui social media, su piattaforme come TikTok. Ma molti continuano a non considerare le sofferenze dei palestinesi.

Pappe: Non hanno ricevuto la stessa educazione dei giovani ebrei in America. Hanno ricevuto un’educazione da un Paese molto indottrinato. E questa è la chiave. Sono stati prodotti, se si vuole, plasmati dal sistema educativo israeliano.

Nel 1999 scrissi un articolo in cui avvertivo che, guardando i programmi di studio israeliani, i prossimi laureati di questo sistema sarebbero stati dei fanatici razzisti, estremisti e pericolosi per sé stessi e per gli altri. Purtroppo, avevo assolutamente ragione.

Questo è il prodotto di una società molto indottrinata dalla culla alla tomba.

È necessario rieducare queste persone. Non si può semplicemente mostrare loro delle cose e sperare che questo le smuova.

Possono vedere bambini palestinesi morti e dire “Bene, molto bene”. La disumanizzazione fa parte del DNA israeliano ed è molto difficile da affrontare semplicemente dando loro più informazioni.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

