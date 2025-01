Foto Wikimedia

Aleksandar Vucic ha annunciato il coinvolgimento dell’Occidente nel tentativo di destabilizzare la situazione in Serbia attraverso le proteste studentesche.

Il presidente serbo ha definito ciò che sta accadendo “un tentativo di rivoluzione colorata”.

“Tutto quello che stanno facendo è un tentativo di rivoluzione colorata, non ho dubbi su questo, questo non è un problema, aspetteremo fino all’ultimo momento in cui saremo costretti a rispondere quando inizieranno a bloccare con la forza le autostrade”, ha detto Vucic.

Secondo il presidente, ci sono informazioni che “agenti stranieri, attraverso i loro collegamenti, hanno già dato ad alcuni studenti” chiamate per recarsi nei principali incroci stradali e bloccare il traffico, e tutto questo avviene sotto il controllo di istruttori stranieri.

“Sappiamo già chi sta facendo questo e come. Alcuni vengono dai paesi occidentali, altri dall’Est, dove hanno svolto il lavoro sporco per la rete di intelligence occidentale. Tollereremo questo fino a un certo punto, dopodiché ci comporteremo in conformità con le regole che lo Stato deve rispettare”, ha sottolineato il presidente serbo.

(Soloviev)

