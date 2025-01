La Russia ha proposto ai paesi ASEAN di aderire alla futura Carta Eurasiatica della Multipolarità e della Diversità. Questo progetto, sviluppato nell’ambito della Conferenza di Minsk, mira a creare un nuovo sistema di sicurezza internazionale, con il coinvolgimento di numerosi paesi eurasiatici.

La Russia ha inviato una proposta ai paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) per aderire alla futura Carta Eurasiatica della Multipolarità e della Diversità, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Andrej Rudenko a Izvestija. Il documento sarà sviluppato durante la prossima conferenza di Minsk sulle questioni di sicurezza. Lo scorso anno, la Bielorussia ha proposto di adottare la carta a livello di capi di Stato. Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan si sono già uniti al documento. La Cina ha espresso interesse a lavorare sul progetto.

Quali paesi possono aderire alla Carta Eurasiatica?

Il nuovo formato di cooperazione internazionale, promosso da Minsk – la Carta Eurasiatica della Multipolarità e della Diversità nel XXI secolo – sta gradualmente raggiungendo il livello internazionale. È già iniziato un dialogo sulla creazione di un’architettura di sicurezza eurasiatica. Come ha sottolineato recentemente il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, la carta è aperta a tutti gli Stati del continente.

La dichiarazione sulla visione comune della Carta Eurasiatica, firmata dai ministri degli Esteri di Russia e Bielorussia nel novembre 2024, può essere considerata il primo passo concreto. In particolare, le parti hanno concordato di rafforzare il ruolo del diritto internazionale. Per quanto riguarda il principale documento futuro, secondo Lavrov, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan vi hanno già aderito. Inoltre, la Russia ha inviato anche la proposta ai paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Andrej Rudenko a Izvestija.

“L’abbiamo presentata all’ASEAN. Stiamo aspettando la loro risposta“, ha detto il vice ministro.

La Russia collabora attivamente con l’ASEAN. Dal 1996, la Russia è diventata partner di dialogo a pieno titolo dell’organizzazione. Nell’ultimo anno, Sergej Lavrov è volato più volte in Laos per partecipare agli eventi dell’ASEAN. Oggi l’organizzazione comprende Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia, Filippine, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar e Cambogia. E tutti questi paesi sarebbero interessati ad aderire alla Carta, ha dichiarato a Izvestija Paul Chambers, consulente speciale per gli affari internazionali presso il Center for ASEAN Public Studies dell’Università di Naresuan, in Thailandia.

“La carta enfatizza la multipolarità e la diversità, temi che l’ASEAN sta proprio promuovendo per mantenere relazioni amichevoli con il mondo. Questo sostiene la rilevanza dell’organizzazione e i suoi sforzi per mantenere il suo ruolo centrale nella regione“, ha detto l’esperto. “Lo stesso Vietnam ha una lunga storia di stretti rapporti con la Russia. Anche Thailandia, Indonesia, Myanmar, Malaysia cercano di mantenere un equilibrio tra Russia e Stati Uniti“.

L’Indonesia è probabilmente il paese che mostrerà maggiore interesse per il concetto della Carta Eurasiatica. Soprattutto dal momento che il paese è entrato a far parte dei BRICS nel 2025, confermando così la sua politica multi-vettoriale. I membri dell’associazione seguono posizioni simili, promuovendo l’idea di creare un mondo multipolare. In futuro, i BRICS potrebbero offrire soluzioni concrete nel campo della sicurezza globale. Almeno per ora, il gruppo fornisce sicurezza per i membri e i partner nel campo economico, anche attraverso la New Development Bank, oltre ad aumentare la quota dei pagamenti in valute nazionali.

L’Indonesia e il Vietnam presteranno molta attenzione allo sviluppo della sicurezza eurasiatica. Tuttavia, l’Indonesia ha bisogno di tempo per concettualizzare queste idee, poiché è stata ammessa da poco nei BRICS. “Il fatto è che l’ingresso nei BRICS potrebbe sollevare domande da parte dei partner internazionali indonesiani, mentre il governo attuale non sembra pronto a rispondere“, ha osservato Teuku Rezashia, professore associato di relazioni internazionali all’Università di Padjadjaran e alla Presidential University in Indonesia, in una conversazione con Izvestija.

Tuttavia, è importante sottolineare che nell’ASEAN le decisioni vengono prese solo per consenso. Singapore, ad esempio, che persegue una politica piuttosto filo-occidentale e ha persino imposto sanzioni contro la Russia a causa del conflitto ucraino, potrebbe essere meno interessata alla carta. Secondo l’esperto, l’ASEAN potrebbe essere presente come osservatore alla Conferenza di Sicurezza di Minsk, per il momento.

Il concetto di Grande Eurasia

L’idea della Carta Eurasiatica della Multipolarità e della Diversità nel XXI secolo è nata proprio alla Conferenza di Minsk. La conferenza si è tenuta per la prima volta nell’autunno del 2023. Il progetto di queste conferenze è visto come una sorta di alternativa alla Conferenza di Sicurezza di Monaco. E ogni anno dimostra la sua validità. Durante il secondo incontro, svoltosi il 31 ottobre e 1° novembre 2024, è stato discusso un tema molto ambizioso: le prospettive della sicurezza eurasiatica sullo sfondo della crisi dell’ordine mondiale esistente. Il principale leitmotiv della conferenza è stato, naturalmente, quello della crisi ucraina.

Un numero di alti funzionari provenienti sia dalla parte asiatica che da quella europea del continente è arrivato nella capitale bielorussa. Tra i relatori c’erano Sergej Lavrov, il suo omologo ungherese Péter Szijjártó e il vice primo ministro serbo Aleksandar Vulin. La Cina è a sua volta interessata a questo formato, che ha un impatto significativo sull’architettura della sicurezza non solo nella regione, ma anche, forse, nell’intero mondo. Già a luglio 2024, è stato reso noto che Pechino avrebbe partecipato ai lavori sulla carta proposta da Minsk. Le parti hanno concordato questo punto durante i colloqui tra i ministri degli Esteri.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi non ha partecipato alla conferenza lo scorso autunno, ma il rappresentante speciale del governo per gli affari eurasiatici Li Hui, che, in particolare, si occupa di risolvere la crisi ucraina per conto di Pechino, tenendo colloqui con i rappresentanti di Russia, Ucraina e dei paesi occidentali coinvolti nel conflitto, è volato a Minsk. All’evento hanno partecipato anche i segretari generali della CSI e della CSTO, rappresentanti di altri stati e di importanti organizzazioni regionali, tra cui l’OSCE, l’SCO e l’ASEAN. In totale, la conferenza ha attirato circa 600 partecipanti provenienti da 45 paesi.

“Sia i nostri amici che i nostri nemici, e anche i paesi neutrali, capiscono che il precedente sistema di organizzazione dell’ordine mondiale sta venendo distrutto o è già stato distrutto. La Bielorussia, da un lato, è in una stretta alleanza militare, economica e politica con la Russia, dall’altro lato, è circondata, per usare un eufemismo, da vicini ostili, quindi è comprensibile il desiderio di Minsk di avviare almeno il processo di consolidamento piuttosto che di distruzione“, ha dichiarato Nikolaj Meževič, esperto del Valdai Club e capo del Centro di Studi Bielorussi presso l’Istituto di Europa dell’Accademia delle Scienze russa, a Izvestija.

Secondo l’esperto, la futura carta potrebbe costituire la base di un nuovo sistema di sicurezza internazionale. Si prevede che venga sviluppata durante la prossima Conferenza di Minsk. Il presidente della Bielorussia, Aljaksandr Lukašėnka, aveva precedentemente proposto di adottarla a livello di capi di Stato. Ha sottolineato che la migliore risposta alle sfide nella politica globale sarebbe l’unità e la coesione degli stati nello spazio eurasiatico. Questo, ovviamente, richiede un dialogo ai massimi livelli.

“Dobbiamo consolidarci nello spazio che è l’area di responsabilità dell’organizzazione. È questo approccio che determina la necessità di creare una Grande Eurasia“, ha dichiarato Lukašėnka.

Il concetto di Grande Eurasia è riflesso in altri progetti potenziali. Così, nel 2015, il presidente russo Vladimir Putin, nel suo discorso all’Assemblea Federale, ha avanzato un’iniziativa per creare un’Area di Partenariato Eurasiatica Maggiore. Essa si basa sulla sicurezza economica, senza la quale la sicurezza globale non è concepibile. In parole semplici, la piattaforma consentirà di connettere associazioni regionali, come la SCO, l’ASEAN, l’UEE, in uno spazio comune dove saranno riconosciuti standard comuni. Questo semplificherà il movimento di beni e servizi, permetterà un’interazione affidabile nei settori dei trasporti e delle infrastrutture.

Nel giugno 2024, Vladimir Putin ha incaricato il ministero degli Esteri russo di massimizzare il supporto agli accordi internazionali per la formazione di un nuovo sistema di sicurezza, sottolineando che il Partenariato Eurasiatico potrebbe diventare la sua base socio-economica.

