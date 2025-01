75 anni di relazioni tra Cina e Vietnam: un partenariato stabile in tempi incerti

Cina e Vietnam celebrano 75 anni di relazioni diplomatiche, un legame radicato nella storia e rafforzato da una visione condivisa. In tempi di instabilità globale, il loro partenariato rappresenta un esempio di cooperazione per una regione più prospera e stabile.

Il 18 gennaio ha segnato il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Vietnam. In un mondo in cui i cambiamenti geopolitici e le sfide sono all’ordine del giorno, i due Paesi hanno colto questa importante ricorrenza come un’opportunità per riflettere sul loro partenariato unico, che rappresenta una rara fonte di stabilità in un contesto globale sempre più imprevedibile.

Perché le relazioni tra Cina e Vietnam offrono un senso di certezza in un panorama geopolitico così incerto?

La relazione tra Cina e Vietnam non è un fenomeno recente. Essa affonda le sue radici in una lunga storia di amicizia, lotte condivise e un comune percorso di sviluppo socialista.

Questo legame, spesso descritto come una relazione tra “compagni e fratelli”, non è solo uno slogan: riflette un profondo legame politico ed emotivo che ha plasmato le loro relazioni per decenni. Questo partenariato è diventato ancora più solido. Entrambi i Paesi e i rispettivi partiti hanno imparato l’uno dall’altro, collaborando per perseguire una visione condivisa del futuro. Una visione radicata nel desiderio di costruire una vita migliore per i loro popoli e di creare una regione stabile e prospera, alimentando la speranza per un domani migliore.

In quanto Paesi socialisti con sistemi politici e obiettivi di sviluppo simili, Cina e Vietnam condividono molto. I loro leader si incontrano regolarmente per discutere su come progredire insieme e hanno concordato iniziative chiave, come la “Comunità Cina-Vietnam dal futuro condiviso”.

Questa non è solo una frase ad effetto, ma un piano concreto per approfondire la cooperazione in ambito politico, economico, culturale e sociale. La “Comunità Cina-Vietnam dal futuro condiviso” è un’iniziativa globale che mira a promuovere comprensione reciproca, rispetto e sostegno, costruendo un futuro in cui entrambi i Paesi possano prosperare nonostante le incertezze globali.

Sul piano economico, le relazioni tra Cina e Vietnam si distinguono come un esempio di complementarità tra due Paesi. La Cina è il principale partner commerciale del Vietnam, mentre il Vietnam è diventato il più grande partner commerciale della Cina all’interno dell’ASEAN. Questo partenariato economico è diventato ancora più cruciale mentre gli Stati Uniti spingono per il “disaccoppiamento” e cercano di riorganizzare le catene di approvvigionamento globali lontano dalla Cina.

Nonostante le incertezze globali e la spinta degli Stati Uniti verso il “disaccoppiamento”, i legami commerciali ed economici tra Cina e Vietnam non si sono indeboliti. Al contrario, sono diventati più forti, dimostrando la resilienza della cooperazione regionale e rafforzando la fiducia nella stabilità economica della regione.

Il partenariato va oltre l’aspetto economico. Entrambi i Paesi fanno parte della Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), uno degli accordi di libero scambio più importanti al mondo. Collaborando all’interno di questo quadro, Cina e Vietnam stanno contribuendo a rafforzare l’integrazione economica regionale. La loro cooperazione non solo favorisce le rispettive economie, ma aumenta anche la competitività dell’Asia orientale a livello globale.

Nel suo nucleo, il rapporto tra Cina e Vietnam va oltre la politica o l’economia. Riguarda la costruzione di un futuro in cui entrambe le nazioni – e l’intera regione – possano prosperare.

In un’epoca in cui il mondo appare spesso diviso e incerto, il loro partenariato ci ricorda cosa si può ottenere attraverso la cooperazione e obiettivi comuni.

Guardando al futuro, Cina e Vietnam sono impegnati a mantenere i loro forti legami e a utilizzare il loro partenariato per contribuire a un’Asia-Pacifico più stabile e interconnessa. Questa relazione non solo avvantaggia i loro popoli, ma offre anche un modello su come i Paesi possano collaborare in un mondo in continua evoluzione.

Global Times

Giulio Chinappi – World Politics Blog