Benvenuti nel futuro tecno-militare USA dei tecnofascisti miliardari

Redazione Italia

Con i giganti del settore privato alle spalle di Trump ieri, lo stato di sicurezza degli Stati Uniti diventerà più letale che mai, anche se la loro dipendenza dai contratti federali espone pericolosamente sia l’ipocrisia dei tech bros sia la continuità del programma politico di Trump.

Questa intimità non può essere compresa semplicemente con ciò che Trump ha promesso ai miliardari: in particolare, adottando un approccio meno invasivo nei confronti di criptovalute e intelligenza artificiale. Ciò che si sta svolgendo fa parte di una storia molto più ampia, che fonde il passato militare-industriale di Eisenhower con il presente tecnologico-industriale di Biden. Benvenuti, quindi, nel futuro tecnologico-militare dell’America.

Ciò che è diverso ora, però, è il modo in cui le capacità militari e di intelligence americane sono state esternalizzate alle Big Tech. Si consideri Amazon, un importante fornitore di servizi di cloud computing sia per il Dipartimento della Difesa che per la CIA. Non meno sorprendente, Amazon ha sviluppato attivamente strumenti di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione della logistica e l’analisi del campo di battaglia, integrandosi ulteriormente nelle operazioni di difesa. Anche i suoi concorrenti si sono mossi in una direzione simile. L’incursione di Google nella tecnologia militare include Project Maven, che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i filmati dei droni a fini di sorveglianza e targeting. Nonostante le proteste interne, che hanno costretto Google a ritirarsi dal progetto, l’azienda continua a fornire servizi cloud essenziali alle agenzie governative.

Microsoft, da parte sua, si è assicurata numerosi contratti di difesa, tra cui lo sviluppo dell’Integrated Visual Augmentation System per l’esercito degli Stati Uniti. Un progetto da 22 miliardi di dollari, che migliora la consapevolezza della situazione delle truppe tramite la realtà aumentata. Sebbene tradizionalmente abbia vantato meno collegamenti con il Pentagono, Meta è recentemente entrata nel campo, rendendo disponibile il suo modello di linguaggio di grandi dimensioni Llama per i clienti militari. Quest’ultimo esempio sottolinea come le aziende Big Tech stiano sfruttando strumenti di intelligenza artificiale all’avanguardia per fini militari, confondendo ulteriormente i confini tra innovazione privata e politica estera degli Stati Uniti.

E non sono le sole aziende Big Tech qui, con una nuova ondata di aziende più piccole che stanno emergendo sulla loro scia. Si definiscono Little Tech, anche se in realtà valgono miliardi di dollari, con la loro ricchezza spesso garantita da lucrativi contratti di difesa. Un esempio: il sistema satellitare Starlink di SpaceX è diventato indispensabile per le operazioni militari statunitensi, fornendo Internet sicuro e affidabile in zone di conflitto, tra cui l’Ucraina. L’organizzazione di Musk sta anche sviluppando una costellazione di satelliti spia su misura per le agenzie di intelligence, rafforzando ulteriormente il suo ruolo nella sicurezza nazionale. Anduril, fondata da Palmer Luckey, svolge un lavoro simile. Inizialmente attirando l’attenzione per le sue torri di sorveglianza per il rilevamento dei migranti, si è espansa per costruire droni autonomi insieme a missili, robot e altre tecnologie di difesa.

Eppure nessuna azienda incarna meglio il tecno-militarismo di Palantir. Fondata da Peter Thiel, che ha ricevuto i primi finanziamenti dal ramo di capitale di rischio della CIA, ha sviluppato la sua azienda in stretta collaborazione con diverse agenzie di intelligence statunitensi. Un prodotto Palantir, Gotham, integra dati di sorveglianza e ricognizione per fornire approfondimenti per l’antiterrorismo e l’intelligence sul campo di battaglia. Un altro programma, Foundry, offre logistica e gestione della catena di fornitura. Questi sistemi si stanno dimostrando utili sul campo: hanno aiutato l’Ucraina a combattere la Russia e Israele a colpire i combattenti di Hamas a Gaza.

Non meno importante, questa nuova generazione di tecno-militaristi sta anche plasmando il discorso pubblico. I loro leader, in particolare Thiel e Luckey, sono noti per aver abbracciato senza scuse un’aggressiva ideologia neo-imperialista che glorifica la guerra e la violenza come espressioni fondamentali del dovere patriottico. “Le società hanno sempre avuto bisogno di una classe guerriera entusiasta ed eccitata nel mettere in atto violenza sugli altri per perseguire buoni obiettivi”, ha spiegato Luckey in un recente discorso. “Avete bisogno di persone come me che sono malate in quel modo e che non perdono il sonno creando strumenti di violenza per preservare la libertà”. Alex Karp, CEO di Palantir, ha fatto affermazioni simili, sostenendo che per ripristinare la legittimità e rafforzare la sicurezza nazionale, gli Stati Uniti dovrebbero far sì che i loro nemici “si sveglino spaventati e vadano a letto spaventati”, qualcosa che potrebbe essere ottenuto con una punizione collettiva.

Ciò che unisce questi sedicenti tecno-guerrieri è la loro convinzione che gli Stati Uniti debbano usare la tecnologia, in particolare l’intelligenza artificiale, per affermare il dominio globale del loro paese, uno sviluppo da cui tra l’altro trarranno enormi profitti. L’obiettivo ovvio qui è la Cina, che Thiel e gli altri vedono come una minaccia esistenziale all’egemonia degli Stati Uniti. Fondamentalmente, sostengono che i tradizionali colossi della difesa, così come i monopolisti della Big Tech, sono inadatti al compito, non da ultimo a causa delle loro ingombranti strutture aziendali.

L’anno scorso, Palantir ha persino pubblicato un manifesto che attaccava le consolidate pratiche contrattuali del Pentagono. Tra le altre cose, affermava che il Dipartimento della Difesa deve incoraggiare la concorrenza e accelerare lo sviluppo, naturalmente aprendosi ulteriormente a Little Tech. Ciò rappresenta niente meno che una dichiarazione di guerra contro i vecchi appaltatori, soprattutto se si ricorda che Palantir e Anduril sarebbero in trattative con circa una dozzina di concorrenti, tra cui SpaceX e il produttore di ChatGPT OpenAI, per presentare un’offerta congiunta per contratti dal colossale bilancio della difesa degli Stati Uniti da 850 miliardi di dollari.

In ogni caso, questa attività sottolinea la vacuità dell’ideologia libertaria e anti-statalista sposata da tech bros come Thiel. Per quanto possano affermare di opporsi al grande governo, la verità è che il complesso tecno-militare dipende interamente dallo stato: per cannibalizzare i mercati esteri, incanalare i finanziamenti dalle agenzie di sicurezza e, naturalmente, per scatenare guerre. In quanto guru ideologico di Little Tech, Thiel ha effettivamente coltivato ampi legami con Magaworld, donando 15 milioni di dollari alla campagna per il Senato del 2022 di JD Vance, che da parte sua ha continuato a investire in Anduril.

Il crescente potere del complesso tecno-militare ha implicazioni anche a livello nazionale. Le tecnologie di sorveglianza sviluppate da aziende come Palantir possono ovviamente essere impiegate sia in patria che all’estero, come in effetti è già successo. Nel 2009, dopotutto, JPMorgan ha utilizzato un programma Palantir chiamato Metropolis per monitorare i dati dei dipendenti, tra cui e-mail e posizioni GPS, per individuare segnali di malcontento. Ancora una volta, personaggi come Thiel ripetono a pappagallo il libertarismo mentre traggono profitto dalle tecnologie di sorveglianza autoritarie, una contraddizione destinata a perseguitare la nuova amministrazione. È ancora presto, ma non serve un Eisenhower per indovinare come andranno a finire queste tensioni.

Comitato Italia – Venezuela Bolivariano