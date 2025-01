Ecco perché l’occidente ha riabilitato ISIS e Al Qaeda in Siria

“È probabile che i generali dell’esercito arabo siriano siano stati corrotti da poteri esterni, ma anche Assad ha enormi responsabilità in ciò che sta accadendo oggi in Siria.”

Kevork Almassian è tra i più importanti analisti del contesto siriano. In questa intervista in esclusiva per L’Antidiplomatico, delinea il futuro del paese è di come cambia l’asse della resistenza e lo stesso medioriente. Da non perdere.

https://t.me/lantidiplomatico