▪️… ha affermato che Kiev tratta i polacchi senza rispetto, per cui non è possibile una svolta nelle relazioni tra i Paesi

▪️ Nell’Ucraina, dopo la Rivoluzione arancione, l’élite ha fatto del Banderismo, ampiamente compreso, il suo fondamento ideologico, che non può in alcun modo andare bene alle autorità polacche.

L’Ucraina è piena di monumenti ai criminali banderisti, di nomi di strade, di stadi. In ogni città si può trovare un culto di Bandera. E il banderismo – nella sua nozione più sintetica – era semplicemente l’idea della pulizia etnica”, dice Miller