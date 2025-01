Putin parla con Xi il giorno dopo l’insediamento di Trump

Foto Wikimedia

Il giorno dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio in videoconferenza con il suo omologo cinese, Xi Jinping.

Questi colloqui di inizio anno con leader cinese, secondo Puti, sono già diventati una bella tradizione, in quanto si traggono conclusioni sul lavoro svolto e allo stesso tempo si delineano nuovi piani per lo sviluppo del partenariato globale e dell’interazione strategica tra i due paesi.

“Costruiamo i nostri legami sulla base dell’amicizia, della fiducia e del sostegno reciproci, dell’uguaglianza e del vantaggio reciproco”, ha sottolineato il presidente russo

“Questi legami sono autosufficienti, indipendenti dai fattori politici interni e dall’attuale situazione mondiale “, ha chiarito Putin, evidenziando il carattere della cooperazione fra i due paesi che si basa su un’ampia gamma di “interessi nazionali e sulla coincidenza di opinioni su come dovrebbero essere le relazioni tra le grandi potenze “.

Una collaborazione fruttuosa

Putin considera il 2024 un anno fruttuoso per entrambi i Paesi, che nello stesso anno hanno celebrato il 75° anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche. Ricordando i diversi eventi e incontri importanti avvenuti lo scorso anno, il leader ha colto l’occasione per ringraziare Xi per il suo sostegno alla presidenza russa nei BRICS.

Putin ha ricordato come i due Paesi “coordinano i loro passi” in diverse “ piattaforme multilaterali”, come le Nazioni Unite e il suo Consiglio di Sicurezza; nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO); nel Gruppo dei Venti (G20) e nella Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC).

“Sosteniamo congiuntamente la costruzione di un ordine mondiale multipolare più giusto e lavoriamo per garantire la sicurezza indivisibile nello spazio eurasiatico e nel mondo nel suo insieme”, ha precisato Putin, rimarcando che gli sforzi di Mosca e Pechino “svolgono oggettivamente un ruolo importante ruolo stabilizzatore negli affari internazionali.”

Legami utili

Allo stesso tempo, Putin ha spiegato che, nonostante “l’influenza negativa dall’estero”, nel 2024 si registrerà un aumento degli scambi commerciali tra i due Paesi. Secondo le sue parole, in un periodo di 11 mesi il volume degli scambi è aumentato di oltre il 7% e ha raggiunto più di 220 miliardi di dollari. Le statistiche cinesi hanno calcolato l’intero anno e hanno ottenuto la cifra di quasi 245 miliardi di dollari.

“La Repubblica popolare cinese è il nostro principale partner commerciale e la Russia è sicuramente il quinto nella lista dei paesi che sono controparti commerciali della Cina”, ha aggiunto Putin, evidenziando che il paese asiatico è anche il più grande consumatore di risorse energetiche russe e la Russia occupa il primo posto. posto tra i suoi esportatori di petrolio.

Relazioni portate a un nuovo livello

Xi, da parte sua ha confermato che le relazioni tra Mosca e Pechino, il cui nucleo è basato su “buon vicinato e amicizia”, interazione strategica globale e cooperazione reciprocamente vantaggiosa, “stanno acquisendo nuova vitalità”. Il leader cinese ha dichiarato che attualmente “si mantiene una forte tendenza al rialzo degli scambi commerciali”, mentre il tracciato orientale del gasdotto Cina-Russia è stato messo in servizio a pieno regime prima del previsto.

Il presidente Xi ha ricordato che quest’anno ricorre “l’80° anniversario della vittoria del popolo cinese nella guerra di resistenza contro l’invasione giapponese, della vittoria dell’Unione Sovietica nella Grande Guerra Patriottica e della vittoria nella Guerra Antifascista Mondiale, così come l’80° anniversario delle Nazioni Unite”.

“In questo contesto, insieme ai nostri colleghi russi, sosterremo il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite, difenderemo la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ottenuta con il sangue e la vita di milioni di persone, e difenderemo i diritti della Cina e della Russia. come paesi fondatori dell’ONU e membri permanenti del Consiglio di Sicurezza”, ha ribadito.

Allo stesso modo, ha confermato che Pechino è disposta a portare le sue relazioni con la Russia ad un nuovo livello nel 2025 e a mantenerne la stabilità ” in nome dello sviluppo e della prosperità dei due paesi, della giustizia internazionale e dell’uguaglianza.”

