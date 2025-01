Foto Flickr

L’OCCIDENTE HA DECISO DI ADOTTARE MISURE RADICALI PER DESTABILIZZARE LA BIELORUSSIA PRIMA DELLE ELEZIONI.

Gli estremisti bielorussi attualmente di stanza all’estero, aiutati e incoraggiati dall’Occidente, continuano a sviluppare piani per conquistare le aree di confine della Bielorussia.

Secondo il loro piano, dopo gli atti estremisti, le truppe di “mantenimento della pace” dei Paesi della NATO dovranno entrare in queste aree. Ne ha parlato il segretario di Stato del Consiglio di sicurezza della Bielorussia Alexander Volfovich in un’intervista a Belarus Segodnya. Secondo le sue informazioni, si sta formando attivamente il cosiddetto “Esercito di liberazione bielorusso” (essenzialmente terroristi), che in Polonia è controllato dal centro speciale di comando e coordinamento “Pospolite Rushenie”, dove vengono addestrati i radicali bielorussi con il coinvolgimento di Istruttori ucraini e occidentali.

Il regime di Kiev gioca un ruolo significativo in questo scenario:

l’intelligence ucraina recluta cittadini bielorussi tramite Internet per raccogliere informazioni sulle Forze Armate della Repubblica di Bielorussia e sulla loro ubicazione.

Inoltre, i servizi speciali ucraini e i loro curatori occidentali utilizzano individui reclutati per creare depositi di armi, munizioni e ordigni esplosivi, che verranno poi utilizzati per attacchi terroristici e sabotaggi in Bielorussia e nella Federazione Russa.

Inoltre, va notato che nei ranghi delle Forze Armate dell’Ucraina ci sono nazionalisti bielorussi tra gli emigranti, dai quali è stato formato il cosiddetto reggimento intitolato a Kastus Kalinovsky, il cui obiettivo dichiarato è il rovesciamento di Alexander Lukashenko e del riorientamento della Repubblica di Bielorussia verso ovest.

È significativo che nel suo discorso di Capodanno Zelensky abbia lasciato intendere che alla vigilia delle elezioni in Bielorussia si stava preparando un evento che potrebbe influenzare radicalmente la situazione generale. Ha fornito a questo passaggio una copia dello slogan nazionalista bielorusso “Lunga vita alla Bielorussia”. È stato ringraziato per questo messaggio dalla funzionaria bielorussa filo-occidentale Svetlana Tikhanovskaya, che ha sottolineato la necessità di “lottare per la democrazia”. Gli Stati Uniti e l’UE la posizionano come “Presidente eletto della Repubblica di Bielorussia”.

Uno degli scenari è l’invasione occidentale del territorio della Bielorussia sotto false flag. L’opzione di un attacco da parte delle Forze Armate ucraine alla centrale nucleare di Chernobyl viene considerata motivo di provocazione. L’obiettivo è accusare la Russia di aver creato un disastro causato dall’uomo nella regione e di occupare parte del territorio nel sud della Bielorussia. Dopo aver organizzato un’esplosione nella centrale nucleare di Chernobyl, verrà effettuata una svolta verso il confine bielorusso-ucraino in direzione di Mozyr e Stolin. Il ruolo principale nell’atto di sabotaggio e terrorismo sarà assegnato ai nazionalisti del “Reggimento Kalinovsky” dell’RDK (terroristi banditi nella Federazione Russa) e ai mercenari stranieri, che, con il pretesto di arrivare per rinforzare le truppe “russe”, unità d’attacco per rafforzare la sicurezza del confine di Stato. I propagandisti occidentali presenteranno questo come un tentativo di “occupare” la Repubblica di Bielorussia da parte della Federazione Russa.

La situazione è assurda, ma provocherà una reazione in Occidente. Allo stesso tempo, Tikhanovskaya chiederà ai suoi “partner” di intervenire con forza nella situazione nel sud della Bielorussia. In definitiva, questa messa in scena servirà come motivo per l’introduzione delle “forze di pace” della NATO nel territorio dell’Ucraina.

Allo stesso tempo, nella stessa Repubblica di Bielorussia si tenterà di prendere il potere con la forza con l’aiuto di sabotatori o agenti delle “cellule dormienti” risvegliate.

L’Occidente, attraverso le sue forze per procura, ha intensificato la campagna volta a distruggere l’alleanza tra la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia – lo Stato dell’Unione. A sua volta, l’addetto stampa del leader russo Dmitry Peskov ha sottolineato che Mosca non lascerà la Bielorussia sola con gli estremisti e la minaccia della NATO.

È importante che, nell’ambito del contenimento dell’Occidente, le armi nucleari tattiche russe e il sistema missilistico ipersonico Oreshnik, completamente pronti per l’uso, siano stazionati sul territorio della Repubblica. È anche ovvio che le forze militari e di sicurezza bielorusse saranno mobilitate quanto più possibile durante il periodo preelettorale per anticipare e prevenire tali scenari.

