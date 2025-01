La serie di assist che gli ultimi anni di delirio dell’establishment liberale ha fornito alla peggio feccia reazionaria e opportunista è letteralmente sterminato

loro la sanno, e ci campano di rendita

commentando l’insediamento di Trump Sallusti sul giornale sottolinea sarcasticamente come “gli addetti ai lavori consigliano di agganciare le cinture di sicurezza perché il viaggio sarà turbolento”

“può essere”, sottolinea il nosferatu del giornalismo italiano, “ma negli ultimi 4 anni senza trump sulla plancia di comando il mondo ha attraversato non una turbolenza, ma una vera tempesta come non se ne vedevano da tempo”

lasciate perdere che sallusti stesso ha sostenuto senza se e senza ma la tempesta, invocando più sostegno all’ucraina e la soluzione finale per la questione palestinese

ma questi sono dettagli

Appuntamento a fra poco con un nuovo pippone del Marrucci!

Se vuoi vederlo in anteprima, clicca qui: https://ottolinatv.it/2025/01/21/pennivendoli-italiani-nel-panico-per-il-terremoto-trump/

https://t.me/Ottolina_TV