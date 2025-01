𝗡𝗼 𝗮𝗱 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮: 𝗹𝗮 𝗹𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮!

Riporto qui sotto il comunicato del Comitato Primo Giugno sulla decisione della Consulta riguardo il referendum sull’Autonomia Differenziata

Alla fine la Consulta (non al completo) ha respinto il quesito referendario sullโ€™Autonomia Differenziata, complici anche i ricorsi diretti presentati negli scorsi mesi dal PD che hanno salvato lโ€™impalcatura dellโ€™autonomia differenziata proposta dalla Lega e da tutto il governo, aprendo ora la fase del confronto tra i partiti di maggioranza e opposizione sulle regole con cui โ€œspartirsi il malloppoโ€.

Con le scelte e le dichiarazioni degli scorsi mesi, le forze politiche dellโ€™intero arco parlamentare, di destra e di sinistra, hanno dimostrato di condividere il principio di fondo della regionalizzazione e della privatizzazione dei diritti sociali: nostro compito portare avanti la lotta contro le crescenti disuguaglianze possibili anche grazie alle riforme costituzionali approvate trasversalmente negli ultimi decenni e oggi approfondite dalle scelte del governo Meloni.

Grazie al vero e proprio depistaggio messo in campo nei mesi passati dai presidenti di regione del PD con lo strumento dei ricorsi diretti, con una decisione attesa e deludente, la Corte costituzionale ha dichiarato oggi inammissibile il quesito referendario per lโ€™abrogazione totale della legge n. 86 del 2024, recante disposizioni per lโ€™attuazione dellโ€™autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dellโ€™articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

In attesa della lettura della sentenza, secondo quanto comunicato dallโ€™Ufficio stampa della Corte, il quesito รจ stato giudicato inammissibile perchรฉ lโ€™oggetto e la finalitร risultano โ€œpoco chiariโ€, rendendo impossibile per gli elettori esprimere una scelta consapevole.

Giร alla fine dello scorso anno si erano delineate le premesse di questo epilogo, lasciando poche speranze a chi auspicava un coinvolgimento diretto dei cittadini su un tema di tale rilevanza.

La sentenza n. 192 del 2024 sui ricorsi diretti presentati dai presidenti delle Regioni Toscana, Campania, Puglia e Sardegna, ha rappresentato nei fatti unโ€™ร ncora di salvezza per lโ€™impalcatura giuridica, politica e ideologica dellโ€™autonomia differenziata, tanto da essere citata nel comunicato della Corte.

Questi pronunciamenti dellโ€™autunno di fatto hanno consolidato la base giuridica della legge svolgendo un ruolo determinante nel blindare un progetto che frammenta il Paese e cristallizza le disuguaglianze tra Regioni e tra persone.

Non possiamo non osservare come questo risultato rappresenti il compimento di un progetto che molti fingevano di avversare, ma che nei fatti hanno assecondato: la scelta della scorsa estate di presentare un quesito referendario di abrogazione parziale di fianco a quello di abrogazione totale, cosรฌ come poi appunto il deposito dei ricorsi diretti, ma anche convegni e dichiarazioni esplicite di pesi massimi come il neo eletto presidente dellโ€™Emilia Romagna, non lasciano dubbi sulle responsabilitร politiche di chi, da sinistra, ha intorbidito le acque fino ad oggi.

La Corte ha inoltre sottolineato che il referendum avrebbe trasformato la consultazione popolare in una scelta sullโ€™autonomia differenziata tout court e, in definitiva, sullโ€™articolo 116 della Costituzione, svelando il nocciolo della decisione della Consulta che, dietro lโ€™apparente neutralitร tecnica, cela una decisione profondamente politica.

Ed รจ proprio questo infatti il cuore della nostra lotta: il vero vulnus per la salvaguardia della Repubblica e della solidarietร nazionale รจ stata la riforma del Titolo V nel 2001, ed รจ sulla sua abrogazione che si giocherร la battaglia decisiva.

รˆ un brutto giorno per la democrazia e per chi sperava che su un tema cosรฌ divisivo e cruciale fosse data la parola ai cittadini, tuttavia la nostra battaglia non si fermerร !

Continueremo a opporci a ogni tentativo di frammentare ulteriormente il tessuto sociale ed economico del Paese e a difendere il principio di una Repubblica una e indivisibile.

Marta Collot Pap