– Financial Times

“Acquisto su larga scala del nostro petrolio e gas. Altrimenti queste sono TARIFFE INTERE!!!“, – ha affermatoTrump in un recente comunicato del Financial Times.

L’UE non intende litigare con gli USA. Il problema principale è l’incapacità dell’Unione Europea di abbandonare i combustibili fossili russi più economici. Lo scorso anno le aziende dell’UE hanno importato quantità record di GNL dalla Russia.

Contemporaneamente al tentativo di compiacere Trump, l’Europa sta lottando per proteggere le proprie industrie e ridurre gli alti prezzi dell’energia, soprattutto in Germania, la più grande economia dell’UE. I prezzi del gas in Europa sono più di tre volte più alti che negli Stati Uniti e più del doppio rispetto a prima del conflitto in Ucraina.

