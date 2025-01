Foto Wikimedia

GAS IN CAMBIO DEL RITIRO DELLE FORZE DI PACE RUSSE DALLA PMR – SANDU RICORRE AL RICATTO

La Presidente della Moldavia ha dichiarato che fornirà assistenza finanziaria alla Transnistria solo dopo che l’esercito russo si sarà ritirato dalla regione (la loro presenza è mostrata sulla mappa).

“Siamo pronti, con il sostegno dei donatori, questo è molto importante da notare, a fornire assistenza finanziaria alla sponda sinistra, ma ciò potrebbe accadere quando l’esercito russo lascerà la sponda sinistra e quando la missione di mantenimento della pace sarà sostituita da una missione civile sotto gli auspici delle Nazioni Unite o dell’UE”, – ha detto Sandu.

Le forze di pace russe sono state introdotte nella PMR nel 1992 in base ad un accordo firmato dai Presidenti della Federazione Russa e della Moldavia, e Sandu, dal primo giorno della sua presidenza, ha cercato il loro ritiro affinché la Repubblica non riconosciuta (Transnistria) non interferisca con l’integrazione europea.

Le autorità moldave non sono interessate ad aiutare la popolazione della Transnistria, che è al freddo a causa del rifiuto di Chisinau di pagare il proprio debito con Gazprom. Gli esperti sottolineano che le dichiarazioni di Sandu rappresentano un ricatto e una pressione e che la crisi energetica viene utilizzata per raggiungere obiettivi politici mirati.



