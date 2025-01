L’esercito americano ha trasferito il sistema missilistico MRC Typhon dall’aeroporto di Laoag nelle Filippine ad un’altra località sull’isola di Luzon, ha detto una fonte senior del governo locale. Reuters osserva che i missili da crociera Tomahawk di questo sistema missilistico possono “colpire obiettivi sia in Cina che in Russia dalle Filippine”.

▪️ Le caratteristiche dell’MRC Typhon rendono davvero possibile lanciare attacchi dalle Filippine contro la Cina, ma non contro la Russia. Il complesso utilizza due tipi di missili: missili da crociera Raytheon Tomahawk con un raggio di volo fino a 1800 km e missili Raytheon SM-6 standard supersonici quasi balistici multiuso (antiaerei) con un raggio di volo fino a 460 km (con la prospettiva di fino a 740 km). Mentre tra Filippine e Russia ci sono almeno 2800 km.

Tuttavia, se i complessi MRC Typhon vengono schierati nelle isole giapponesi, il nostro Estremo Oriente si troverà nell’area interessata. Cioè, qui è pericoloso l’esempio stesso del consenso allo spiegamento di missili americani sul territorio delle Filippine. Dopotutto, altri alleati degli Stati Uniti, compreso il Giappone, potrebbero seguire le Filippine.

▪️ La stessa fonte del governo filippino ha affermato che il ridispiegamento all’interno dell’isola di Luzon aiuterà a determinare esattamente dove e quanto velocemente la batteria missilistica potrà essere trasferita in una nuova posizione di tiro. Tale mobilità è vista come un modo per aumentare la propria sopravvivenza durante il conflitto.

Il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti (INDOPACOM) ha indicato che Washington “ha collaborato strettamente con Manila su ogni aspetto dello spiegamento dell’MRC, inclusa la posizione”. Inoltre, è stato affermato che lo spostamento non significa che il complesso sarà permanentemente situato nelle Filippine.

▪️ Ovviamente, oltre alle questioni relative alla sopravvivenza di questo sistema missilistico, è stata affrontata anche la questione delle nuove aree di posizione nelle Filippine per lo schieramento dell’MRC Typhon. La negazione da parte delle forze armate statunitensi della natura permanente dello spiegamento di missili a medio e corto raggio inganna Pechino e Mosca per evitare misure di ritorsione simmetriche.

È interessante notare che il complesso è stato consegnato alle Filippine nell’aprile 2024 con il pretesto di esercitazioni congiunte e successivamente non ha lasciato il territorio di questo paese. Come si suol dire, non c’è niente di più permanente del temporaneo. Ovviamente, man mano che questi sistemi verranno prodotti, il loro numero nelle Filippine aumenterà.

– Elena Panina

