La Cina spinge per costruire relazioni mature e stabili con gli Stati Uniti

Donald Trump inizia il suo secondo mandato come 47° presidente degli Stati Uniti, mentre le relazioni Cina-USA si trovano a un nuovo punto di partenza. L’editoriale del Global Times si augura che Washington sia disposta a costruire relazioni mature e stabili con Pechino.

Lunedì, Donald Trump è stato inaugurato come 47° presidente degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti ha dato inizio a un nuovo mandato di quattro anni, e anche le relazioni tra Cina e Stati Uniti stanno abbracciando un nuovo punto di partenza. Il Presidente Xi Jinping ha tenuto una conversazione telefonica con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, su richiesta di quest’ultimo, venerdì scorso, definendo un tono strategico per la nuova fase delle relazioni bilaterali. Il vicepresidente cinese Han Zheng, rappresentante speciale del Presidente Xi, ha partecipato alla cerimonia di insediamento di Trump e ha incontrato il vicepresidente eletto degli Stati Uniti J.D. Vance, oltre a rappresentanti della comunità imprenditoriale statunitense, tra cui l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk e il presidente emerito della Brookings Institution John Thornton, tra gli altri. L’opinione pubblica guarda generalmente con ottimismo agli scambi ad alto livello tra Cina e Stati Uniti. Si ritiene che, se le relazioni tra Cina e Stati Uniti raggiungessero uno sviluppo stabile, sano e sostenibile, porterebbero senza dubbio buone notizie al mondo.

Molti media statunitensi hanno notato che, nel suo discorso di insediamento, Trump ha “menzionato appena la Cina” e che, nell’attuare nuove politiche, ha deciso di “rimandare l’introduzione immediata di dazi contro la Cina, richiedendo ulteriori studi“. Resta da vedere se questi dettagli, come riportato dai media, rappresentino un “ammorbidimento” nei confronti della Cina da parte del governo statunitense.

Ciò che è certo è che, con l’inizio del secondo mandato presidenziale di Trump, vi è una diffusa speranza per una relazione matura e stabile tra Cina e Stati Uniti. Durante una conferenza stampa regolare del ministero degli Esteri cinese martedì, molte domande dei giornalisti si sono concentrate sulle relazioni Cina-Stati Uniti, incluso se la Cina abbia invitato Trump per una visita e come verranno affrontate le questioni commerciali tra i due paesi. Alcuni media stranieri hanno persino speculato sulla possibilità di una cooperazione creativa tra Stati Uniti e Cina in aree come il programma di atterraggio su Marte. Questo riflette indirettamente quanto sia importante per il mondo il rapporto tra queste due grandi potenze. Per entrambi i paesi esiste un grande potenziale per varie forme di cooperazione; la chiave sta nel trovare un terreno comune.

Un ritorno a politiche razionali e pragmatiche nei confronti della Cina è l’aspirazione condivisa dai popoli sia della Cina sia degli Stati Uniti. Dopo che Trump ha deciso di rimandare l’imposizione di dazi specifici contro la Cina il suo primo giorno in carica, il mercato azionario cinese ha registrato un moderato rialzo.

Nel frattempo, il settore finanziario statunitense ha dato il via a una “celebrazione prematura“, elogiando l’approccio economico “più pragmatico” della nuova amministrazione nei confronti della Cina. Oggi, nonostante numerose interferenze umane, la relazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti dimostra una forte resilienza, con legami commerciali bilaterali sempre più stretti.

Si è osservato che Tesla si sta “radicando” in Cina, realizzando un miracolo produttivo, mentre le aziende cinesi che entrano negli Stati Uniti hanno portato beni e servizi convenienti alle comunità locali. Le imprese americane hanno partecipato attivamente al China International Import Expo e al China International Supply Chain Expo, esprimendo fiducia nel mercato cinese. Parallelamente, le innovazioni cinesi sono state esposte a Las Vegas al Consumer Electronics Show, cercando collaborazioni con aziende statunitensi. Questi scambi vivaci ed entusiasti attraverso il Pacifico riflettono la realtà di economie profondamente interdipendenti tra Cina e Stati Uniti.

L’idea che Cina e Stati Uniti dovrebbero perseguire una cooperazione vantaggiosa per entrambi è diventata ancora più evidente a Washington negli ultimi tempi. Le risposte degli internauti americani alle “lettere di Li Hua” hanno trovato eco in molti. In queste lettere, alcuni americani hanno riportato alla mente il ricordo d’infanzia secondo cui scavare una buca abbastanza profonda nella sabbia avrebbe portato in Cina. Ora chiedono che entrambi i paesi ricomincino a “scavare” canali di comunicazione.

Che si tratti dell’aumento significativo dei beni “Made in China” reindirizzati negli Stati Uniti attraverso paesi terzi per evitare tassazioni, o delle testimonianze di utenti americani che affluiscono su RedNote, noto come “Xiaohongshu”, per evitare il rischio del divieto di TikTok, tutto questo indica la stessa realtà: quando i canali di comunicazione e cooperazione tra Cina e Stati Uniti vengono artificialmente interrotti, la risposta della base non è quella di “porre fine alla cooperazione“, ma piuttosto di cercare rapidamente un “percorso alternativo“.

La domanda immensa di scambio e cooperazione tra Cina e Stati Uniti non dovrebbe essere trascurata o ostacolata. Questo è anche il fondamento logico che guida la maturazione della politica di Washington nei confronti della Cina.

Il totale della produzione economica di Cina e Stati Uniti supera un terzo del totale mondiale, con le loro popolazioni combinate che rappresentano quasi un quarto della popolazione globale e il loro volume commerciale bilaterale che costituisce circa un quinto del commercio mondiale. In quanto due maggiori economie del mondo, Cina e Stati Uniti hanno economie altamente complementari. Non solo dipendono l’una dall’altra all’interno della catena globale di produzione e approvvigionamento, ma insieme formano anche un importante pilastro dell’economia mondiale. In qualità di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la collaborazione tra Cina e Stati Uniti nella governance globale è cruciale per mantenere la pace e la stabilità nel mondo e promuovere uno sviluppo globale sostenibile. Attualmente, entrambi i paesi affrontano nuovi compiti di sviluppo. Esistono ampi interessi comuni e vaste opportunità di cooperazione tra le due nazioni. In effetti, l’elenco delle aree di cooperazione tra Cina e Stati Uniti si sta allungando e il potenziale di cooperazione può certamente espandersi in modo significativo.

Secondo i media stranieri, la telefonata amichevole tra il presidente eletto degli Stati Uniti Trump e il presidente Xi ha alimentato un umore positivo nei mercati cinesi. Nel periodo precedente e successivo all’insediamento del nuovo governo statunitense, la diplomazia tra Cina e Stati Uniti ha mostrato un avvio positivo, con la diplomazia tra capi di Stato che ha svolto un ruolo cruciale. Ora, si guarda con speranza alla continuazione di questa positività, nella speranza che diventi la “nuova normalità” tra le due grandi potenze. Ci si aspetta che il nuovo governo statunitense abbandoni davvero il “gioco a somma zero” e la mentalità della Guerra Fredda, approfondendo la cooperazione pratica con la Cina e creando un nuovo punto di partenza per relazioni reciprocamente vantaggiose.

