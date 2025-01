Il Presidente Lương Cường: “Affermare la posizione del Vietnam nella nuova era”

In occasione del Capodanno 2025, il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam Lương Cường ha rilasciato un’intervista all’Agenzia Stampa del Vietnam (VNA). Di seguito la traduzione integrale dell’intervista.

L’anno 2024 ha lasciato molte impronte significative nella causa della costruzione e dello sviluppo nazionale, con numerosi cambiamenti forti e positivi, portando una ventata di rinnovamento in quasi tutte le attività della società e creando un presupposto importante affinché l’intero Paese possa compiere progressi decisivi e accelerare il cammino verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avanzando con fermezza in una nuova era verso il XIV Congresso Nazionale del Partito.

Negli ultimi anni, il Partito e lo Stato hanno attuato con decisione la riforma giudiziaria. Potrebbe approfondire i contributi della riforma giudiziaria ai risultati socioeconomici del Paese e le misure per continuare a perfezionare uno Stato socialista di diritto?

La riforma giudiziaria è un contenuto importante della politica del Đổi Mới (Rinnovamento) del Partito, nonché una tendenza inevitabile e continua per adattarsi ai cambiamenti della situazione, contribuendo a costruire e perfezionare lo Stato socialista di diritto in Vietnam.

Sotto la guida del Partito, negli ultimi anni, il sistema giudiziario del nostro Paese ha compiuto passi avanti positivi e ottenuto risultati significativi in vari ambiti. È stata istituzionalizzata una serie di politiche volte a migliorare l’efficacia della prevenzione dei crimini e a garantire un trattamento più umano verso i criminali; sono state ridotte le pene detentive e ampliata l’applicazione delle multe e della riabilitazione non detentiva per alcuni tipi di reati; sono state previste pene più lievi per i minorenni; limitata la pena di morte a determinati tipi di crimini particolarmente gravi; eliminata la criminalizzazione dei rapporti civili ed economici e le omissioni nei confronti di reati e trasgressori; e perfezionate le norme sull’estinzione dei precedenti penali per facilitare il reinserimento dei condannati nella comunità.

Il miglioramento del diritto civile ha contribuito a creare un ambiente imprenditoriale equo, proteggendo i diritti e gli interessi legittimi di organizzazioni e individui, oltre che gli interessi dello Stato e della collettività, garantendo equità nei rapporti civili ed economici e nella risoluzione delle controversie civili.

Le norme legali sui procedimenti giudiziari sono state migliorate in direzione della democrazia, dell’apertura e della trasparenza, facilitando e aumentando l’accesso della popolazione alla giustizia e riducendo ingiustizie ed errori nelle attività giudiziarie. Recentemente, il Politburo ha concordato in linea di principio la politica di considerare e migliorare le norme legali per avviare cause civili quando il titolare di diritti civili appartiene a gruppi vulnerabili o quando si tratta di interessi pubblici ma nessuno avvia la causa; nonché di migliorare l’efficacia delle procedure semplificate, combinando metodi procedurali non giudiziari con quelli giudiziari.

L’Assemblea Nazionale ha approvato la Legge sulla Giustizia per Minori, contribuendo a costruire un sistema giuridico a misura di bambino. La promulgazione della Legge sulla Mediazione e il Dialogo in Tribunale ha introdotto un nuovo metodo di risoluzione delle controversie senza la necessità di aprire un processo, contribuendo alla risoluzione amichevole dei conflitti nelle relazioni civili e amministrative, mantenendo l’unità tra le persone. Inoltre, sono state emanate risoluzioni sui processi online e sul trattamento pilota di prove e beni durante le fasi di indagine, accusa e processo di alcuni casi penali.

L’organizzazione e il funzionamento degli organi giudiziari sono stati costantemente innovati e perfezionati per garantire maggiore efficienza ed efficacia; la qualità del contenzioso in tribunale è stata migliorata progressivamente. Anche il lavoro di amnistia speciale ha ricevuto attenzione. Dal 2021, il Presidente dello Stato ha concesso l’amnistia a 9.236 detenuti, dimostrando la politica indulgente e umana del Partito e dello Stato.

I risultati sopra menzionati hanno contribuito in modo significativo a promuovere lo sviluppo socioeconomico e l’integrazione internazionale, difendere la giustizia, proteggere i diritti umani e civili e salvaguardare saldamente la Patria.

Nel prossimo futuro, per continuare ad attuare la Risoluzione n. 27-NQ/TW sulla costruzione di uno Stato socialista di diritto del Vietnam nel nuovo periodo e per costruire un sistema giudiziario professionale, moderno, equo, rigoroso e integro al servizio della Patria e del popolo, la riforma giudiziaria dovrà essere ulteriormente rafforzata per servire meglio lo sviluppo socioeconomico e la difesa nazionale. Dovrà essere attuata parallelamente all’innovazione legislativa, alla ristrutturazione dell’apparato statale e alla riforma amministrativa. In particolare:

– Il sistema legale deve pienamente istituzionalizzare le politiche e le linee guida del Partito in modo democratico, equo, umano, completo, armonico, coerente, tempestivo, fattibile, accessibile e trasparente, vicino alla realtà e incentrato sulle persone e sulle imprese. (Dobbiamo) continuare a costruire e perfezionare le norme legali per prevenire e combattere la corruzione, gli sprechi e i fenomeni negativi, nonché quelle sui minorenni; sviluppare un meccanismo per controllare l’emissione di documenti normativi secondari e considerare la responsabilità di coloro che emettono documenti causando gravi conseguenze.

– (Dobbiamo) elaborare un meccanismo per avviare cause amministrative affinché il tribunale possa decidere nei casi in cui le agenzie di gestione statale o le parti coinvolte non attuino correttamente la legge, causando danni agli interessi pubblici e statali. Occorre inoltre riesaminare e valutare le norme legali relative alla pena di morte e alla sua esecuzione, con l’obiettivo di modificarle e integrarle adeguatamente, riducendo i reati soggetti alla pena di morte; migliorare ulteriormente la gestione, l’educazione e la riabilitazione dei detenuti; e garantire e proteggere meglio i diritti umani per coloro che scontano una pena.

– Il processo di costruzione di uno Stato socialista di diritto, inclusa la riforma giudiziaria, deve valorizzare pienamente il diritto del popolo alla padronanza, proteggere i diritti umani e i diritti dei cittadini; sviluppare una consapevolezza e uno stile di vita che rispettino la Costituzione e la legge; applicare efficacemente il principio secondo cui i cittadini possono fare tutto ciò che non è proibito dalla legge, e che i diritti dei cittadini sono strettamente legati agli obblighi dei cittadini; affrontare a fondo le ingiustizie e gli errori nel contenzioso; e garantire sicurezza, apertura ed equità nei rapporti civili, aprendo la strada all’innovazione, alla creatività e allo sviluppo sostenibile.

È inoltre necessario continuare a riformare e migliorare l’efficacia e l’efficienza della supervisione da parte dell’Assemblea Nazionale, dei Consigli del Popolo e dei comitati del Fronte della Patria a tutti i livelli. In occasione delle importanti ricorrenze del 2025, il Partito e lo Stato concederanno un’amnistia speciale ai detenuti che mostrano buona condotta.

Nel 2024, il Vietnam ha continuato a svolgere attività esterne significative per migliorare la posizione del Paese. Ad oggi, il Vietnam ha stabilito partenariati strategici globali con nove Paesi, inclusi quattro dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Potrebbe condividere gli orientamenti per la politica estera del 2025?

Guardando agli sviluppi complessi e profondi nella regione e nel mondo nel 2024, possiamo vedere che la politica estera e la diplomazia del Vietnam – basate sui principi della ferma adesione alla leadership del Partito e sulla stretta coesione tra i tre pilastri: diplomazia del Partito, diplomazia dello Stato e diplomazia popolare – hanno contribuito ad aprire una prospettiva nuova, ampia e senza precedenti per gli affari esteri del Vietnam.

La politica estera e la diplomazia del Vietnam hanno continuato ad affermare il loro ruolo pionieristico, contribuendo a stabilire e mantenere un ambiente pacifico e stabile, salvaguardando l’indipendenza nazionale, la sovranità e l’integrità territoriale, sostenendo fortemente lo sviluppo nazionale, elevando la posizione del Vietnam e migliorandone il prestigio e la reputazione. Nelle relazioni con i Paesi vicini, gli amici tradizionali e i partner chiave e importanti, sia a livello bilaterale che multilaterale, il Vietnam si basa sull’esperienza e sui successi delle generazioni precedenti.

La “storia del Vietnam” ha attirato sempre più l’attenzione globale ed è accolta dagli amici internazionali con ammirazione, rispetto e buona volontà. Degna di nota è stata l’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine informatico, nota come “Convenzione di Hà Nội”, il 24 dicembre 2024. Questa convenzione, che affronta una questione urgente sia per il Vietnam sia per la comunità globale e che sarà aperta alla firma ad Hà Nội nel 2025, sottolinea la crescente posizione internazionale e il prestigio del Vietnam, nonché la sua partecipazione attiva, responsabile e sostanziale nell’affrontare le sfide globali.

Inoltre, la diplomazia economica e le relazioni economiche esterne si sono sviluppate fortemente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di crescita del Paese e promuovendo il processo di ristrutturazione economica basato su scienza, tecnologia e innovazione. La diplomazia culturale, le attività a favore dei vietnamiti all’estero e l’informazione per i servizi esterni hanno ulteriormente evidenziato e diffuso l’immagine di un Vietnam pacifico, stabile e in sviluppo nella regione e nel mondo. Con una nuova mentalità, un nuovo aspetto e un nuovo pensiero, la politica estera e la diplomazia del Vietnam stanno entrando con fiducia in una nuova era: l’era dell’ascesa della nazione.

Di fronte agli sviluppi globali complessi e imprevedibili, la missione degli affari esteri nel 2025 e oltre sarà quella di consolidare ulteriormente un contesto esterno favorevole, posizionare il Vietnam nel flusso dei tempi, promuovere gli interessi nazionali e rispondere alle esigenze della causa della costruzione e difesa nazionale. Ritengo che la politica estera e la diplomazia del Vietnam in questo anno debbano perseguire i seguenti obiettivi:

1. La politica estera e la diplomazia del Vietnam devono mantenere un ruolo centrale e regolare, insieme ad altre forze, nel preservare un ambiente di pace, amicizia, cooperazione e sviluppo; proteggere con determinazione e persistenza l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale del Paese; e affrontare in modo proattivo e attivo le sfide di sicurezza tradizionali e non tradizionali. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale dare priorità agli interessi nazionali sulla base del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, applicando in modo creativo il principio di “utilizzare le costanti per rispondere alle varianti” e la filosofia diplomatica del Presidente Hồ Chí Minh: “Persuadere le persone, conquistarle e ottenere il loro sostegno con la ragione e la moralità“.

2. È fondamentale promuovere la tradizione preziosa della nazione vietnamita, in particolare l’integrazione tra affari esteri, difesa e sicurezza nazionale, per “difendere la nazione da lontano e prevenire i pericoli in anticipo“. Questo si basa sul motto “nazione ricca, esercito forte, pace interna e tranquillità esterna” – un’identità unica del Vietnam.

3. In un mondo dove lo sviluppo di ogni nazione è inseparabile dall’ambiente esterno, gli affari esteri devono creare opportunità e attrarre risorse per lo sviluppo nazionale. Ciò richiede il rafforzamento della diplomazia economica e delle relazioni economiche esterne, identificando e sfruttando tempestivamente le nuove forze trainanti per lo sviluppo, come la trasformazione digitale, la transizione verde, l’energia sostenibile e campi innovativi come semiconduttori e intelligenza artificiale.

4. Con nuove capacità e potenzialità, il Vietnam deve rafforzare i propri contributi e affermare una nuova posizione sulla scena internazionale. Oltre a ospitare eventi internazionali di successo, gli affari esteri devono rafforzare il ruolo del Vietnam nella governance globale, contribuendo alla creazione di un ordine internazionale equo basato sul diritto internazionale.

5. È necessario promuovere ulteriormente il “soft power” del Paese per diffondere l’immagine di un Vietnam in ascesa. Questo comporta non solo mobilitare risorse per lo sviluppo socioeconomico, ma anche connettere il Vietnam al mondo, favorendo l’amicizia con altre nazioni e contribuendo con responsabilità alle questioni regionali e globali.

6. Infine, in linea con il processo di snellimento e riorganizzazione dell’apparato amministrativo a livello nazionale, è necessario costruire un apparato diplomatico snello, efficiente, professionale e moderno, con personale competente e politicamente saldo, in grado di soddisfare le esigenze della nuova era.

Nel contesto degli sviluppi complessi nel mondo e nella regione, il mantenimento dell’indipendenza, della sovranità, dell’unità e dell’integrità territoriale della Patria, così come la garanzia della difesa nazionale e della sicurezza, sono di fondamentale importanza. In qualità di Presidente del Consiglio di Difesa e Sicurezza Nazionale, potrebbe delineare i compiti principali per la protezione della Patria nella nuova situazione?

La protezione della Patria è una responsabilità regolare e cruciale per l’intero Partito, il popolo, le forze armate, così come per l’intero sistema politico, ed è un dovere sacro e un nobile diritto dei cittadini. Nell’attuale contesto, dobbiamo rimanere saldi nei nostri obiettivi di indipendenza nazionale e socialismo, migliorando continuamente la forza complessiva del Paese e proteggendo saldamente la Patria in tutte le situazioni. È necessario concentrarsi sull’attuazione di una serie completa di compiti e soluzioni, tra cui:

1. Rafforzare la costruzione e la rettifica del Partito e del sistema politico, assicurandosi che siano veramente puliti e forti, associando la costruzione e il perfezionamento dello Stato socialista di diritto del popolo, per il popolo e con il popolo alla razionalizzazione dell’apparato organizzativo del sistema politico, affinché sia efficace, valido ed efficiente. Massimizzare il ruolo del Fronte della Patria del Vietnam e delle organizzazioni politico-sociali nel monitoraggio e nella fornitura di valutazioni nella causa della costruzione e difesa nazionale.

2. Rafforzare il potere della grande solidarietà nazionale, promuovere la democrazia socialista e il diritto di padronanza del popolo, preservare e approfondire i legami stretti tra il Partito e il popolo, consolidando una solida “posizione basata sul popolo”. Promuovere i movimenti di emulazione patriottica, mobilitare tutte le risorse, il potenziale e la creatività di ogni cittadino vietnamita per raggiungere l’obiettivo di “popolo prospero, nazione forte, democrazia, giustizia e civiltà”.

3. Costruire un’economia indipendente e autosufficiente, accelerare l’industrializzazione e la modernizzazione, promuovendo uno sviluppo rapido, completo e sostenibile del Paese, attuando efficacemente progetti e iniziative per rafforzare la difesa e la sicurezza nazionale in combinazione con lo sviluppo socio-economico, in particolare nelle aree strategiche e nelle regioni chiave. Promuovere lo sviluppo della scienza e della tecnologia, costruire un’industria nazionale autosufficiente, moderna e forte, con utilizzi duali, per soddisfare i requisiti della causa di costruzione e difesa nazionale.

4. Costruire e promuovere i valori culturali e la forza umana dei vietnamiti nella causa della costruzione e protezione della Patria. Rafforzare l’educazione al patriottismo, coltivare l’orgoglio nazionale, instillare fiducia e sviluppare un senso di responsabilità tra le persone nella costruzione di un Paese prospero, civilizzato e felice. Sviluppare il sistema dei valori nazionali, culturali e degli standard umani in connessione con la preservazione e la promozione dei valori familiari del popolo vietnamita nella nuova era.

5. Rafforzare la difesa e la sicurezza nazionale mantenendo la leadership assoluta e diretta del Partito in tutti gli aspetti, la gestione centralizzata e unificata dello Stato sulle forze armate e sulla causa della protezione della Patria. Continuare a costruire un Esercito Popolare e delle Forze di Polizia Popolare rivoluzionari, regolari, d’élite e moderni, con una forza unificata e un’elevata prontezza al combattimento per salvaguardare l’indipendenza, la sovranità, l’unità e l’integrità territoriale della nazione e garantire la sicurezza nazionale e l’ordine sociale in tutte le circostanze.

6. Continuare a perseguire una politica estera coerente basata su indipendenza, autosufficienza, pace, amicizia, cooperazione e sviluppo, con la multilateralizzazione e diversificazione delle relazioni internazionali, e un’integrazione internazionale proattiva e approfondita. Promuovere il ruolo pionieristico degli affari esteri nella creazione e nel mantenimento di un ambiente pacifico e stabile per lo sviluppo del Paese, proteggendo la Patria “in anticipo, da lontano“, e “difendendo il Paese prima che sorgano i pericoli“, attraverso mezzi pacifici.

In occasione del Capodanno 2025, quale messaggio desidera inviare al popolo di tutto il Paese e ai nostri connazionali all’estero?

Il 2025 è un anno ricco di eventi significativi per il nostro Partito e la nostra nazione, in particolare l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Democratica del Vietnam (ora Repubblica Socialista del Vietnam) e il 50° anniversario della liberazione del Sud e della riunificazione nazionale. È un anno in cui dobbiamo accelerare per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal XIII Congresso Nazionale del Partito, ponendo solide basi affinché il nostro Paese entri in una nuova era: l’era dell’ascesa della nazione.

Spero che tutto il popolo, i soldati e i nostri connazionali continuino a mantenere viva la tradizione del patriottismo, della solidarietà, della creatività, dell’autosufficienza, della fiducia in sé stessi, del miglioramento personale e dell’orgoglio nazionale, e lavorino insieme per superare tutte le difficoltà e le sfide, costruendo un Paese forte, prospero, civilizzato e felice, proteggendo saldamente la nostra amata Patria e contribuendo attivamente alla pace, alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo nella regione e nel mondo.

Sotto la guida del Partito, con la partecipazione dell’intero sistema politico, la solidarietà e la determinazione di tutto il popolo e dei nostri connazionali all’estero, e il prezioso sostegno e la cooperazione degli amici internazionali, sono fiducioso che il 2025 porterà nuovi e maggiori successi e aprirà un futuro luminoso per il nostro Paese.

In occasione del Capodanno 2025, con nuova fede ed entusiasmo, desidero inviare i miei sentimenti più profondi e i migliori auguri a ogni cittadino vietnamita e agli amici internazionali: Un Nuovo Anno, Una Nuova Vittoria!

