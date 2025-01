LO STARGATE DI TRUMP È UNO SCHIAFFO IN FACCIA ALL’UE

– Politico



▪️Il progetto Stargate presentato da Trump, che prevede l’investimento di500 miliardi di dollari nella creazione delle infrastrutture necessarie per rafforzare il dominio statunitense nel campo dell’intelligenza artificiale (AI), ha causato uno shock in Europa, affermail Politico.

I leader dell’UE ripongono le loro speranze nell’intelligenza artificiale per contribuire a ripristinare la leadership globale del continente. Tuttavia, la portata del piano americano sminuisce le ambizioni dell’UE. L’Europa, che era già in ritardo nei social media, nella tecnologia cloud e nei chip, ora sarà lasciata indietro nell’intelligenza artificiale.

L’energia è un altro ostacolo sul percorso dell’Europa verso la parità con gli Stati Uniti nel campo dell’intelligenza artificiale.

Trump intende aumentare la produzione di gas e petrolio per sostenere il settore energetico. L’UE non ha questa opportunità. I prezzi dell’energia in Europa sono saliti alle stelle in mezzo alle sanzioni anti-russe, rendendo ancora più irrealistici i piani per lo sviluppo del settore dell’intelligenza artificiale.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |