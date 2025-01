Uzbekistan e Italia: la cooperazione nei settori dell’istruzione, della scienza e dell’innovazione si intensifica

Uzbekistan e Italia rafforzano la collaborazione nei settori dell’istruzione, della scienza e dell’innovazione. L’incontro tra il ministro Sharipov e l’ambasciatore Papadia de Bottini apre nuove opportunità per programmi congiunti, scambi accademici e formazione tecnica di alto livello.

Il 23 gennaio si è tenuto un incontro tra il Ministro dell’Istruzione Superiore, della Scienza e delle Innovazioni, Qo‘ng‘irotboy Sharipov, e l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d’Italia in Uzbekistan, Piergabriele Papadia de Bottini.

In apertura, il ministro Q. Sharipov ha fornito dettagli sulle riforme in corso nei settori dell’istruzione superiore, della scienza e delle innovazioni, oltre a illustrare le attuali collaborazioni con l’Italia. Ha inoltre sottolineato l’attenzione crescente verso l’espansione delle relazioni bilaterali con l’Italia in questi ambiti, con particolare attenzione sullo sviluppo delle discipline tecniche e ingegneristiche e sulla formazione dei professionisti in tali settori.

Da parte sua, l’ambasciatore Piergabriele Papadia de Bottini ha evidenziato i rapporti stretti e dinamici tra Uzbekistan e Italia, affermando che l’istruzione e la scienza rappresentano una delle aree principali e strategiche di cooperazione per entrambi i Paesi.

Durante il dialogo, è stata avanzata la proposta di invitare i docenti e i professori italiani nelle università della Repubblica non solo per l’insegnamento della lingua italiana, ma anche per tenere conferenze, lezioni magistrali e scambi di esperienze in diverse discipline e settori educativi. Inoltre, si è discusso dell’opportunità di inviare gli studenti talentuosi dell’Università Politecnica di Torino a Tashkent a svolgere tirocini pratici presso le fabbriche italiane.

Nel corso delle negoziazioni è stata ribadita l’importanza della partecipazione delle università uzbeke a programmi dell’Unione Europea come Erasmus+, Horizon e altri, nonché alla realizzazione di progetti congiunti nei settori dell’istruzione e della scienza.

In aggiunta, per offrire ai giovani e agli studenti in Uzbekistan l’opportunità di conoscere più da vicino le possibilità educative e la cultura italiana, le parti hanno concordato di organizzare congiuntamente eventi come le “Giornate dell’istruzione italiana” e le “Giornate delle porte aperte italiane” in Uzbekistan.

dal sito ufficiale del Governo della Repubblica dell’Uzbekistan

