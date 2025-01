Mali, Niger, Burkina Faso verso la confederazione

Foto Wikimedia

I governi di Mali, Niger e Burkina Faso hanno annunciato il lancio di un passaporto comune sotto la confederazione Alliance of Sahel States (AES)

I passaporti entreranno in circolazione il 29 gennaio, lo stesso giorno in cui l’AES lascia ufficialmente la Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), che in precedenza aveva rilasciato i passaporti ai suoi stati membri.

Di recente, l’Alleanza ha anche annunciato la creazione di una forza militare congiunta per combattere i gruppi ribelli sul territorio dell’AES.

