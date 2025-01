“Pronti a difenderci”. La prima risposta della Cina alle minacce di sanzioni da parte di Trump

La Cina ha risposto all’annuncio di Donald Trump di possibili dazi del 10% sulle importazioni cinesi, affermando che Pechino “difenderà sempre i propri interessi nazionali”.

“Abbiamo chiarito in più occasioni la posizione della Cina su questo tema. Crediamo che non ci siano vincitori in una guerra commerciale o tariffaria e difendiamo fermamente i nostri interessi nazionali”, ha dichiarato mercoledì la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning durante un incontro con la stampa.

Le osservazioni di Mao Ning arrivano dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler imporre una tariffa del 10% sulle importazioni cinesi come ritorsione per il flusso di fentanyl.



“Stiamo parlando di una tariffa del 10% basata sul fatto che stanno spedendo fentanyl in Messico e Canada”, ha detto Trump ai giornalisti dalla Casa Bianca martedì. Trump ha detto di aver parlato “l’altro giorno” con il suo omologo cinese, Xi Xinping, e di avergli detto che non vuole quella “merda” nel Paese. Negli Stati Uniti sono state registrate circa 70.000 overdose mortali causate dall’oppioide sintetico nel 2024.

Lunedì i membri del team di Trump hanno incluso la Cina, insieme a Canada e Messico, tra i Paesi le cui relazioni commerciali con gli Stati Uniti saranno riviste dal repubblicano, che ha lanciato la guerra dei dazi contro la nazione asiatica durante il suo primo mandato (2017-2021).

La portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha inoltre sottolineato che l’organizzazione dei Paesi emergenti BRICS, i cui membri sono minacciati da Trump con l’imposizione di dazi fino al 100%, “non si impegnerà in un confronto tra blocchi”, ma lavorerà “per raggiungere uno sviluppo comune e una prosperità universale”. “La Cina è disposta a continuare a lavorare con i suoi partner BRICS per approfondire la cooperazione pratica in vari campi e contribuire alla crescita stabile dell’economia mondiale”, ha detto Mao.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-pronti_a_difenderci_la_prima_risposta_della_cina_alle_minacce_di_sanzioni_da_parte_di_trump/45289_58822