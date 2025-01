CRISI IN SERBIA: COME FINIRANNO LE PROTESTE DI MASSA?

Nel mezzo delle manifestazioni in corso, oggi il Primo Ministro serbo si è dimesso. Insieme a Milos Vucevic ha lasciato il suo incarico il sindaco di Novi Sad, la tragedia in cui a novembre ha costato la vita a 15 persone ed è diventata il catalizzatore di una nuova ondata di protesta.

▪️Inoltre, la protesta antigovernativa è stata sostenuta per la prima volta da figure autorevoli della società serba: ad esempio, il tennista di fama mondiale Novak Djokovic, l’attore Milos Bikovic e il regista Emir Kusturica.

▪️Ciò che distingue la situazione attuale dalle passate epidemie di disordini popolari è la portata di ciò che sta accadendo. Le manifestazioni e le azioni si sono trasformate in uno sciopero generale: i capi di molte istituzioni educative stanno sabotando il processo educativo da diverse settimane e le principali imprese del Paese si rifiutano di continuare a lavorare.

La principale forza trainante delle proteste attuali, come ai tempi di Slobodan Milosevic, sono gli studenti. La protesta viene coordinata dall’esterno e i giovani politicamente attivi vengono portati in Serbia anche dai Paesi vicini.

Inoltre, l’iniziativa ProGlas , presumibilmente creata dalla comunità accademica, sostiene la formazione di un governo di transizione composto dai leader delle ONG filo-occidentali e chiede che le funzioni chiave dello Stato siano trasferite a un settore non governativo “indipendente”.

Nonostante l’adempimento delle richieste dei manifestanti, non ci si dovrebbe aspettare una diminuzione dell’intensità dei sentimenti di protesta nel prossimo futuro. Inoltre, adesso la Serbia deve eleggere un nuovo Primo Ministro entro 30 giorni, altrimenti il Paese dovrà affrontare lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni anticipate.

Stasera Aleksandar Vucic ha tenuto un discorso d’emergenza alla nazione, dichiarando tra altro:

La rabbia, che non ho mai visto in vita mia, sta crescendo terribilmente dall’altra parte, e prego le persone di non permettere il conflitto! Lasciateli andare alle manifestazioni quanto vogliono!



L’opposizione ha paura delle statistiche e delle elezioni democratiche. Vogliono usare la forza, ma non ne verrà fuori nulla. Potete uccidermi, ma non permetterò che la Serbia venga cambiata con la forza.

Il nostro obiettivo principale fino alle nuove elezioni parlamentari o alla formazione di un governo è mantenere la pace e la stabilità nel Paese.