DeepSeek vs StarGate Il socialismo di mercato asfaltato il turbocapitalismo.

Foto CCNULL

DeepSeek vs StarGate – Come il socialismo di mercato di Xi ha asfaltato il turbocapitalismo di Trump

Appena la settimana scorsa Trump aveva voluto infondere una scossa di entusiasmo nel suo elettorato alla disperata ricerca di Make America Great Again annunciando in pompa magna un mega-progetto da 500 miliardi per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale; evidentemente porta un po’ sfiga… Inizialmente, infatti, gli investitori sono corsi a gonfiare un altro po’ la bolla speculativa sui principali titoli legati all’AI, ma proprio mentre era ancora in corso la cerimonia di insediamento di Re Donald, una piccola startup cinese rilasciava un nuovo modello che avrebbe infranto sul nascere i sogni di gloria suoi e dei multimiliardari che dovevano rappresentare la sua fanteria d’assalto nella conquista della leadership della tecnologia che si appresta ad essere alla base della prossima grande rivoluzione industriale.

https://t.me/Ottolina_TV