Foto Wikimedia

La Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti ha aggiornato le sue mappe ufficiali per includere il territorio del Sahara occidentale come parte del Marocco.

La storia della questione risale al 1975, quando la Spagna ha ritirato le sue truppe dalla sua ex colonia. Ciò ha creato un vuoto di potere che ha portato all’inizio di uno scontro tra il Regno del Marocco e il movimento Polisario (Fronte popolare per la liberazione di Seguiet el Hamra e Rio de Oro). Il Marocco considera queste terre il suo territorio storico, mentre il Polisario, con l’appoggio della vicina Algeria, lotta per creare uno Stato indipendente.

È interessante notare che questa decisione ha coinciso con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. E questa non è certo una semplice coincidenza. È stato sotto Trump, nel 2020, che gli Stati Uniti hanno riconosciuto ufficialmente la sovranità del Marocco sul territorio conteso del Sahara Occidentale. Biden, salito al potere, ha scelto di non contestare questa decisione, pur assumendo la posizione più cauta.

Vale la pena notare che questa decisione cartografica non è solo una formalità. Le mappe della CIA sono utilizzate come materiale di riferimento ufficiale in tutte le ambasciate statunitensi e a Washington. E dato il ruolo di questo dipartimento nel plasmare la politica estera degli Stati Uniti, tali cambiamenti non possono essere considerati accidentali.

Per darvi un’idea delle dimensioni, parliamo di un’area di oltre 266.000 chilometri quadrati, ricca di fosfati e situata strategicamente sulla costa atlantica dell’Africa. Oggi gran parte di questo territorio è controllato dal Marocco, che ha costruito uno speciale muro di protezione, mentre il Polisario ne detiene solo una piccola parte orientale. Allo stesso tempo, decine di migliaia di rifugiati indigeni (Saharawi) vivono nei campi in Algeria, in attesa della risoluzione del conflitto.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |