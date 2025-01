La presenza militare degli USA in Corea e Giappone causa destabilizzazione nella regione

La Corea del Nord denuncia le provocazioni militari statunitensi e rafforza l’autodifesa. Intanto, a Okinawa, i crimini dei militari USA continuano a causare sofferenze, mentre il Giappone si piega alla politica di Washington.

Il capo dell’Ufficio per la Politica Esterna del Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) ha rilasciato venerdì (17 gennaio, ndr) la seguente dichiarazione stampa: “Contenere le provocazioni militari ostili pianificate e controllare l’instabile situazione regionale con un esercizio più rigoroso del diritto all’autodifesa”.

Fin dall’inizio dell’anno, gli Stati Uniti e i loro alleati sono diventati sempre più evidenti nelle loro provocazioni militari, rappresentando una grave minaccia per l’ambiente di sicurezza della RPDC.

Il 6 e il 9 gennaio, gli aerei da ricognizione strategica dell’aviazione statunitense hanno sorvolato più volte la penisola coreana per condurre operazioni di spionaggio aereo contro la profondità strategica della RPDC. Il 10 gennaio si è tenuto a Washington il quarto incontro del “gruppo consultivo nucleare” tra Stati Uniti e Corea del Sud, durante il quale è stata simulata un’esercitazione di guerra nucleare nella penisola coreana e si è discusso di un aumento della visibilità degli asset strategici statunitensi.

Il 15 gennaio, i bombardieri strategici B-1B dell’aviazione statunitense sono stati dispiegati nei cieli sopra il mare aperto vicino alla penisola coreana per condurre un’esercitazione aerea congiunta tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Lo stesso giorno, le forze aeree statunitensi e sudcoreane hanno effettuato la prima esercitazione con munizioni reali dell’anno.

Le provocazioni politiche e militari degli Stati Uniti, osservate quotidianamente nella penisola coreana, dove enormi forze armate di paesi belligeranti sono in massima allerta e la possibilità di un conflitto militare permanente è sempre presente, sono la causa diretta dell’incitamento al pericolo di uno scontro armato e della destabilizzazione regionale.

Gli Stati Uniti, che hanno concluso lo scorso anno con le più grandi esercitazioni militari della storia, hanno iniziato il nuovo anno con provocazioni militari che coinvolgono i loro paesi satelliti. Ciò dimostra che sono proprio gli Stati Uniti ad aver portato instabilità nella regione e preannuncia un pericoloso sviluppo della situazione militare e politica nella penisola coreana quest’anno.

Il Ministero degli Esteri della RPDC esprime seria preoccupazione per le provocazioni degli Stati Uniti e dei loro alleati, che aggiungono un ulteriore fattore di instabilità alla già grave tensione nella penisola coreana, e ribadisce che l’esercizio del diritto all’autodifesa della RPDC per difendere i diritti sovrani e gli interessi di sicurezza dello stato sarà condotto in modo ancora più intenso.

L’acquisizione da parte della RPDC di un deterrente bellico più schiacciante, mirato a contrastare la minaccia militare degli stati ostili guidati dagli Stati Uniti, è un requisito essenziale per mantenere l’equilibrio delle forze nella penisola coreana e garantire la sicurezza della situazione regionale.

Come già chiarito, la RPDC impedirà con fermezza qualsiasi provocazione militare pianificata dalle forze ostili e difenderà saldamente gli interessi di sicurezza dello stato e la pace e stabilità regionale, esercitando in modo più rigoroso e perfetto il diritto all’autodifesa, in linea con la sua strategia di controazione più severa.

KCNA

Le forze statunitensi in Giappone sono causa di sciagure e sofferenze

I crimini commessi dai militari statunitensi continuano a essere denunciati a Okinawa, in Giappone.

Lo scorso dicembre, un marine statunitense ha aggredito un tassista vicino a un hotel ed è fuggito con il taxi nella città di Naha.

Nel 2008, un furto di taxi è stato commesso da due militari statunitensi fuori servizio a Okinawa. Tuttavia, si dice che la Corte Suprema del Giappone abbia respinto la richiesta di risarcimento da parte delle famiglie delle vittime.

Oggi, crimini e vari tipi di incidenti continuano a verificarsi a causa dei militari statunitensi a Okinawa, dove si trova concentrato oltre il 70% delle strutture militari statunitensi in Giappone. Secondo i dati disponibili, tra il 1952 e il 2004, gli incidenti causati dai militari statunitensi in Giappone sono stati più di 201.000, con circa 1.100 giapponesi uccisi. Tuttavia, si è appreso che solo un militare è stato processato in quel periodo.

I crimini commessi dai militari statunitensi in Giappone tra il 1972 e il 2023 sono stati più di 6.230.

Aggressioni sessuali e stupri da parte dei militari statunitensi avvengono frequentemente.

Nel settembre 1995, tre marines hanno commesso aggressioni sessuali su una bambina delle elementari; nel febbraio 2008, un marine ha violentato una ragazza delle medie; e nel dicembre 2023, un aviatore statunitense ha rapito e violentato una ragazza minore di 16 anni. In questo modo, i militari statunitensi in Giappone abusano persino di minori per soddisfare i loro istinti animaleschi.

Si dice che la polizia non abbia reso pubblica un’aggressione sessuale commessa da un militare statunitense lo scorso novembre, con la scusa di dover prima indagare sul caso, informando le autorità prefettizie solo l’8 gennaio di quest’anno.

Le forze statunitensi si spingono persino all’omicidio, non accontentandosi della violenza contro le donne.

Ogni volta che si verifica un incidente del genere, gli abitanti della prefettura si lamentano dell’ansia e della sofferenza, ma le autorità giapponesi dissuadono i residenti dal vedere il personale militare americano come dei criminali, come se stessero facendo un grande lavoro per la pace e la stabilità.

Gonfi di orgoglio per il comportamento servile delle autorità giapponesi, i militari americani non ammettono i loro crimini.

A meno che le autorità giapponesi non cambino la loro politica di sottomissione agli Stati Uniti, gli abitanti di Okinawa continueranno a soffrire.

Pyongyang Times

Giulio Chinappi – World Politics Blog