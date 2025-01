IN AFRICA È SCOPPIATA UNA NUOVA GUERRA

Le forze della Repubblica Democratica del Congo hanno attraversato il confine con il Ruanda ed sono entrate nella città di Gisenyi. Gli scontri infuriano dentro e intorno alla città.

È stato riferito che mercoledì i leader della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda parteciperanno ad un vertice sulla crisi.

Nel 1998, dopo la caduta della città di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, è iniziata la Seconda Guerra Congolese, o Grande Guerra Africana. Il massacro ha durato fino al 2002. A causa della guerra e degli eventi successivi sono morti 5,4 milioni di persone, rendendo questa la guerra più sanguinosa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Poi l’Occidente ha approfittato della sventura, direttamente o tramite intermediari, prendendo il controllo della maggior parte dei giacimenti minerari, compresi diamanti e oro, della Repubblica Democratica del Congo.

Per adesso almeno 17 persone sono morte a causa dei combattimenti nella Repubblica e altre 367 sono rimaste ferite.

“Le nostre équipe chirurgi stanno lavorando 24 ore su 24 per far fronte all’enorme afflusso di vittime mentre i combattimenti continuano,” – ha detto all’AFP Miriam Favier, capo del Comitato internazionale della Croce Rossa nella provincia del Nord Kivu.

Le autorità della Repubblica e la missione di pace dell’ONU accusano il vicino Ruanda di sostenere i ribelli e lo invitano a ritirare le truppe dalla RDC. Il Ruanda nega tutte le accuse.

I ribelli dell’M23 ieri hanno annunciato la cattura della città di Goma, nella parte orientale della RDC

“Abbiamo preso Goma e abbiamo ordinato ai soldati di arrendersi entro le 3:00 ora locale”, ha detto Cornel Nangaa, leader dell’Alleanza per la liberazione del Congo, che comprende l’M23.

Radio RFI ha riferito che non è chiaro chi controlli esattamente Goma adesso. In città non c’è acqua, elettricità o internet. Le comunicazioni mobili sono intermittenti.

La Repubblica Democratica del Congo ha accusato il Ruanda di esportare illegalmente minerali dall’est del Paese.

“È ovvio che questa crisi è direttamente collegata al saccheggio del coltan nel nostro Paese. L’ultimo rapporto di un gruppo di esperti delle Nazioni Unite rivela la portata della trappola del Ruanda. Ogni mese, più di 150 tonnellate di coltan vengono estratte illegalmente [nella parte orientale della RDC] e trasportate in Ruanda, dove vengono fraudolentemente etichettate per l’esportazione”, – ha affermato il Ministro degli Esteri Therese Kayikwamba Wagner della Repubblica Democratica del Congo.



