Siria Russia a che punto stanno le relazioni.

Stando alle foto satellitari che circolano da ieri, pare che la maggior parte del materiale militare sia stato rimosso dalla base navale di Tartus e dove andrà lo sapremo a breve. Intanto ieri il viceministro degli esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha incontrato a Damasco il nuovo capo di Stato siriano Ahmad al-Shara, già e meglio noto come Abu Muhammad al-Julani (questa cosa mi ricorda il periodo in cui Prince volle farsi chiamare TAFKAP, The Artist Formerly Known As Prince). Il clima era certamente di entusiasmo, come testimoniato dalla foto che allego. Stando al comunicato del Ministero degli Esteri russo c’è stata “una franca discussione su tutte le questioni”, il che tradotto dal linguaggio diplomatico significa che sono stati a un passo dal mettersi le mani in faccia; siccome però le parti hanno convenuto di rivedersi in futuro per arrivare a un accordo significa che un minimo di margine di dialogo c’è.

Il motivo del disaccordo è, chiaramente, il prezzo che i “ribelli moderati” chiedono per lasciare alla Russia le due basi, prezzo che non è solo finanziario. La parte siriana infatti, a quanto si è saputo (link 1) non chiede solo soldi e “misure concrete quali compensazioni, ricostruzione e ripristino” che la Russia, nei limiti, sarebbe pure disposta a concedere, ma la consegna di Assad e “rispondere degli errori del passato”. Assad ovviamente non può essere consegnato, visto che la Russia ha dichiarato di avergli concesso asilo politico. Per quanto riguarda “rispondere degli errori del passato” la delegazione russa avrà probabilmente chiesto ad al-Shara/Al-Julani se tra essi è compreso anche l’essere stato il leader del Fronte al-Nusra dopo aver fatto parte di al-Quaeda. Da lì in poi la discussione deve essere stata interessante.

Link 1: https://www.reuters.com/world/russia-syria-hold-further-talks-russian-military-bases-syria-tass-reports-2025-01-29/

Francesco Dall’Aglio